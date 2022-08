Calciomercato Roma, Friedkin da record: tifosi scatenati

Il presidente della Roma ha fatto impazzire i tifosi della Roma che si sono riuniti per seguire passo passo l’arrivo di Wijnaldum in questo calciomercato

Georginio Wijnaldum oggi è sbarcato a Ciampino dove è stato accolto da un grande numero di tifosi. Questi hanno intonato subito il coro dedicatogli dai supporter del Liverpool che si sta diffondendo sui social. Sulle note della celebre canzone intitolata “This Girl”, di Kung e Cookin’ on 3 Burners, i supporter che si sono recati all’aeroporto di Roma hanno cantato il nome del classe 1990. Finalmente, Tiago Pinto è riuscito a portare in città l’olandese che piace molto a José Mourinho. Il portoghese ha voluto migliorare al meglio il centrocampo a disposizione dopo aver già preso Nemanja Matic. Il serbo sarà il novo metronomo della rosa, mentre il trentaduenne darà dinamicità e qualità al centrocampo.

Per permettere l’arrivo di Georginio è stato fondamentale non solo il lavoro del general manager portoghese e quello di José. A permettere il passaggio di Wijnaldum in giallorosso è stato anche Dan Friedkin. Il presidente della Roma ha giocato un ruolo fondamentale nell’arrivo dell’ex Liverpool avendo sfruttato i suoi rapporti con Al-Khelaifi. Il numero uno del Psg e Dan, infatti, sono amici e proprio su questo ha fatto leva l’americano. Proprio come Dybala, poi, a far viaggiare Wijnaldum ci ha pensato lo stesso Friedkin in persona che con il suo aereo ha portato l’olandese nella Capitale. Nella giornata di oggi, infatti, era emersa l’indiscrezione della pista prenotata per il pomeriggio e così è stato.

Calciomercato Roma, Friedkin da record: l’aereo seguito da 13.000 tifosi

In questo viaggio per portare Wijnaldum in città Dan non era da solo. Insieme a lui, e a tutti i passeggeri, infatti, c’erano ben 13.384 persone che hanno seguito il volo tramite uno dei più famosi siti di tracciamento dei voli. Una vera e propria febbre per Georginio, dovuta, però, anche alle gesta del presidente. Già Dybala era stato portato in Portogallo da Friedkin Sr. che ha deciso di ripetersi anche con l’olandese. Numeri da record per il numero uno giallorosso che dimostrano l’entusiasmo sempre più in crescita per i tifosi della Roma