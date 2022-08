Roma-Shakhtar, Wijnaldum-mania: Olimpico sold out

I tifosi della Roma hanno ripreso il trend della scorsa stagione e l’amichevole contro lo Shakhtar vedrà lo stadio del Foro Italico pieno

Il campionato non è neanche cominciato che i tifosi della Roma hanno dimostrato di nuovo tutto il loro amore per la squadra, soprattutto dopo questa campagna acquisti. Tiago Pinto, infatti, è riuscito a portare nella Capitale dei nomi molto importanti che hanno letteralmente infiammato la piazza. Il primo è quello di Paulo Dybala, attaccante argentino classe 1993, che si è liberato a parametro zero dalla Juventus. Per convincere la Joya è sceso in campo anche José Mourinho, che ha chiamato direttamente il giocatore. Questa mossa ha permesso ai giallorossi di sorpassare tutte le concorrenti, con Napoli e Inter che hanno cercato di mettere le mani sull’ex Palermo.

L’ultimo colpo per cui manca solo l’ufficialità è Georginio Wijnaldum. Il centrocampista olandese è approdato oggi pomeriggio nella Capitale dopo qualche settimana di trattativa. Il classe 1990 era stato proposto a Mourinho a inizio luglio e il portoghese ha battuto la pista fino ad ottenere il suo arrivo in città. Un nutrito numero di tifosi ha atteso l’arrivo dell’ex Liverpool che arriva a Roma in prestito. Sulla lista degli acquisti ci sono ancora diversi nomi, ma per l’attacco il più caldo è quello di Andrea Belotti. L’ex Torino, anche lui svincolato, potrebbe approdare presto nella Città Eterna. Tutti questi grandi nomi hanno fatto esplodere i tifosi che hanno deciso di prendere d’assalto i botteghini virtuali della società.

Roma-Shakhtar, stadio Olimpico sold out

Domenica allo stadio Olimpico, infatti, è previsto un altro sold out. Il 7 agosto la Roma scenderà in campo contro lo Shakhtar come ultima amichevole del precampionato. Per questa occasione, i tifosi giallorossi hanno deciso di riprendere l’abitudine della stagione appena passata e ritorneranno a riempire l’impianto del Foro Italico. Sul sito della società, infatti, è impossibile acquistare dei biglietti per il match che è stato dichiarato sold out. Mancano dieci giorni all’inizio della Serie A 20220-2023 e i romanisti hanno dimostrato subito le loro intenzioni. La voglia di vedere i nuovi campioni all’opera ha portato tutti allo Stadio dove il caloroso abbraccio di tutto l’Olimpico avvolgerà ancora una volta la squadra.