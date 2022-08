Calciomercato Roma, ora il difensore: quella voce su Acerbi

In questi giorni è circolata una voce sul difensore che sarebbe stato avvicinato alla Roma in questa finestra di calciomercato estivo

Manca un mese alla fine del calciomercato estivo e la Roma sta cercando di completare al meglio la rosa. La scadenza entro cui portare a termine tutte le trattative è il 14 agosto, giorno della prima giornata di Serie A. I giallorossi scendono in campo alle 20.45 contro la Salernitana per cominciare al meglio questo secondo anno di Mourinho nella Capitale. L’obiettivo di tutte le squadre è quello di arrivare all’inizio dei giochi con il gruppo al completo e la Roma non è da meno. Per questo motivo, Tiago Pinto sta lavorando ininterrottamente da settimane per portare a termine gli ultimi colpi. Intanto, ieri è atterrato a Ciampino Georginio Wijnaldum, con i tifosi che lo hanno accolto cantando per lui il coro dedicatogli dai tifosi del Liverpool sulle note di “This Girl”.

Lo Special One vorrebbe vedere rinforzati anche altri due reparti. Si tratta dell’attacco e della difesa, dove manca un innesto per parte. Per il reparto offensivo, l’allenatore della Roma sta pensando in grande in questo calciomercato. José, infatti, ha pensato bene di mettere nel mirino Andrea Belotti che può diventare il vice Abraham nella prossima stagione. I contatti con l’ex Torino sono avviati e si aspetta di sfoltire la rosa per farlo arrivare. Per il reparto arretrato, invece, il portoghese ha intenzione di prendere un quinto centrale, fondamentale se si vuole giocare a tre dietro. I profili messi nel mirino sono diversi e i più caldi sono quelli di Bailly, Dan-Axel Zagadou, ma anche quello di Natan del Bragantino.

Calciomercato Roma, quella voce su Acerbi

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, in questi giorni c’è stata una voce che ha avvicinato Francesco Acerbi alla Roma. Il difensore della Lazio, infatti, potrebbe fare al caso di Mou, visto che è alla ricerca di un centrale. Questa voce, però, è stata subito smentita visto che l’affare è impossibile per diversi motivi. Quello più importante è legato all’ambiente. Essendo stato un giocatore importante per i biancocelesti è molto difficile vedere il difensore approdare in giallorosso nella prossima stagione.