Calciomercato Roma, l’accordo trovato in Serie A da il via libera definitivo all’assalto al Gallo, Andrea Belotti. Le mosse di Tiago Pinto

Tiago Pinto continua a stupire in questa sessione estiva in casa giallorossa. Dopo una fase di apparente immobilismo nelle ultime due settimane il general manager della Roma ha messo a segno due colpi da sogno. Dopo aver regalato a Josè Mourinho l’ingaggio di Paulo Dybala, da poco è ufficiale anche il passaggio di Gini Wijnaldum alla squadra giallorossa dal PSG. Ma il lavoro del gm è tuttora in completo divenire, l’accordo trovato in Serie A fornisce l’assist finale per l’assalto al Gallo, Andrea Belotti. Ecco le prossime mosse del dirigente ex Benfica per l’attacco della Roma.

Non conosce pause l’estate infuocata di Tiago Pinto. Il general manager della Roma sta costruendo, con maestria ed eclettismo, la nuova Roma da consegnare a Josè Mourinho. Il tecnico portoghese, subito dopo la vittoria della Conference e prima di partire per le vacanze, aveva auspicato un salto di qualità nella rosa giallorossa dell’anno a venire. E Tiago Pinto lo sta seguendo alla lettera, dopo l’ingaggio a zero di Paulo Dybala è arrivata la firma di Gini Wijnaldum, innesto di livello per il centrocampo romanista. Centrocampo che saluta Jordan Veretout, pronto a firmare a sua volta con il Marsiglia. Ma le novità non finiscono qui, dietro l’angolo c’è una nuova svolta in attacco.

Calciomercato Roma, accordo trovato e via libera Belotti

In Francia non hanno alcun dubbio, la svolta in attacco è servita. Secondo quanto scritto su Twitter dal giornalista Santi Aouna (Foot Mercato) è stato trovato l’accordo per la cessione di Eldor Shomurodov. L’attaccante uzbeko è pronto a salutare Trigoria dopo una sola stagione, per passare in prestito al Bologna. Si parla di un opzione di riscatto da 11 milioni sul piatto, con Pinto che partirebbe all’assalto finale di Andrea Belotti. Col Gallo c’è già l’intesa totale per la firma sul nuovo contratto e, sempre secondo il giornalista transalpino, domani c’è l’appuntamento per chiudere la pratica ed ingaggiare il bomber ex Torino.