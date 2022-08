Calciomercato Roma, è già in città per la firma

La Roma è pronta a chiudere l’ennesimo affare di questo calciomercato con il calciatore che è pronto a siglare il contratto

Il calciomercato della Roma è sempre in evoluzione. In questi ultimi giorni Tiago Pinto sta dando il fritto, come si dice in gergo, ovvero sta lavorando a più non posso, per cercare di completare la rosa di Mourinho. Per lo Special One sono stati presi diversi nomi importanti e che questo calciomercato sarebbe stato da applausi lo si intuiva dall’arrivo di Matic. Il centrocampista centrale serbo, infatti, resta sempre uno dei più bravi sulla piazza. il suo arrivo a parametro zero, poi, è stato un grande colpo, visto che José, le due volte che lo ha comprato lo ha pagato prima 25 e poi 45 milioni.

Dopo di lui sono arrivati anche Mile Svilar e Zeki Celik, unico per cui fino ad ora è stato pagato il cartellino. A questi, poi, vanno aggiunti i due ultimi colpi che hanno infiammato la piazza: Paulo Dybala e Georginio Wijnaldum, che sono approdati tra l’entusiasmo dei tifosi e l’invidia di qualche avversari0. Nei piani del gm romanista, c’è anche quello di migliorare la difesa e l’attacco. Prima di occuparsi delle entrate, però, Pinto dovrà cedere qualche giocatore. Ieri ha firmato con il Marsiglia Veretout, che lascia la Capitale dopo tre anni. Con le valigie pronte, poi, ci sono Justin Kluivert, Gonzalo Villar e Carles Perez. Lo spagnolo sembrava vicino alla permanenza a Trigoria visto il rallentamento delle trattative con il Celta Vigo, ma la trattativa è tutt’altro che ferma.

Calciomercato Roma, Carles Perez in città per le firme

Secondo quanto riporta Oscar Mendez, infatti, Carles Perez e a Vigo da ieri per firmare il contratto con il club. L’attaccante si è recato in Galizia, regione nel nord della Spagna dove ah sede la squadra, per siglare i contratti che lo legheranno alla squadra della Liga. Prima che l’affare possa essere ufficializzato, però, c’è da attendere che vengano risolte le ultime questioni tra la Roma e il Celta. Il trasferimento rende particolarmente felice la dirigenza visto che il giocatore è stato richiesto direttamente, è duttile ed era entusiasta di approdare in questo club. Ora si aspettano solo le firme, visto che Carels è già a Vigo.