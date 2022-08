Calciomercato Roma, confermata anticipazione ASRL su Zaniolo: cosa sta succedendo

L’attaccante della Roma è sempre in uscita in questo calciomercato e su di lui c’è forte il Tottenham di Conte che vuole prenderlo

La situazione di Nicolò Zaniolo è sempre calda in questo calciomercato dove la Roma ha fissato il prezzo per la sua cessione. Questo ha spaventato diverse squadre, con la Juventus che ha cercato un modo alternativo di abbassare le richieste di Tiago Pinto. In principio, infatti, i bianconeri hanno cercato di inserire qualche contropartita nell’affare. Peccato che queste fossero rappresentate dagli esuberi presenti nella loro rosa e per cui i giallorossi hanno rispedito al mittente l’offerta. In un secondo momento, poi, nei piani di Cherubini e Nedved c’è stato il prestito oneroso con obbligo di riscatto, ma neanche quello ha sbloccato la situazione.

Vista l’impossibilità di trovare una soluzione la Juventus si è allontanata lasciando spazio al Tottenham di Antonio Conte, che da tempo vuole Zaniolo. I primi tentativi del club torinese di prendere il talento della Roma, infatti, ci sono stati quando il tecnico pugliese era sulla panchina zebrata. L’uomo mercato di quegli anni era Fabio Paratici, che ora è direttore sportivo proprio degli Spurs. Come ha già anticipato Asromalive.it, c’è stata un’apertura del Tottenham di accontentare le richieste della Roma per prendere Nicolò in questo calciomercato. Pinto si libererebbe di lui solo per 50 milioni e Conte sta pensando di partire all’attacco. Il club della Premier sta valutando se presentare un’offerta senza contropartite, cosa che non esclude trattative parallele.

Calciomercato Roma, Zaniolo in trattativa con il Tottenham

Secondo quanto riporta Ilario Di Giovambattista, direttore di Radio Radio, Nicolò Zaniolo è in trattativa avanzata col Tottenham. Gli Spurs sono la squadra i più convinti a voler prendere Zaniolo e hanno presentato un’offerta. Domani durante la partita con lo Shakhtar, davanti allo Stadio Olimpico al completo, i Friedkin potrebbero convincersi a non lasciar partire il numero 22. Come già anticipato, quindi, il club inglese vuole fare sul serio per l’attaccante della Roma.