Calciomercato Roma, Mourinho stavolta non basta: ecco il nuovo club

Calciomercato Roma, José Mourinho questa volta non basta. Ecco il nuovo club dell’obiettivo giallorosso. Vola in Spagna.

Non può fare sempre miracoli José Mourinho, anche se qualcuno se li aspetta. Non è un santo, è solamente un allenatore che grazie al suo carisma riesce comunque, molto spesso, a incidere nelle trattative che il club che allena mette in piedi. Quest’anno c’è riuscito prima con Matic e poi con Paulo Dybala. Si potrebbe dire: non c’è due senza tre, ma non è questo, almeno secondo le informazioni riportate da Talk Sport, il caso.

Il nome in questione è quello di Bailly, il difensore del Manchester United che ieri non è stato nemmeno convocato da Ten Hag nella prima partita della Premier League. Un indizio, sicuramente importante, di un addio certo. Ma questa volta non in direzione capitale. L’aereo dovrebbe portare in Spagna, precisamente al Siviglia, dove già si è accasato Telles.

Calciomercato Roma, Bailly in Liga

Al giocatore è stato detto che non rientra più nei piani già da un poco di tempo e ieri dalle parole si è passati ai fatti con la mancata convocazione. Un incentivo all’addio da parte di Ten Hag che vuole anche ridurre il numero dei propri giocatori in rosa. Bailly, insomma, sembra destinato al Siviglia con Mourinho che dovrà cercare insieme a Pinto un altro difensore da inserire in rosa, un elemento che possa andare a completare il reparto arretrato della formazione giallorossa.

Così come per Guedes, anche per Bailly il corteggiamento è stato lungo ma non ha portato al risultato sperato. Non si possono centrare sempre gli obiettivi, questo è vero, ma un calciatore dietro alla Roma serve per rendere davvero competitiva in tutti i reparti la rosa a disposizione dello Special One. Vedremo su chi si punterà adesso. Il fatto che adesso rimane, e che è certo, è che Bailly sembra davvero distante.