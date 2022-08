Calciomercato, lo vogliono a tutti i costi: 10 milioni e Roma sbloccata

La Roma può finalmente accelerare per il colpo di calciomercato grazie all’affare che potrebbe creare un effetto domino decisivo

In questo momento di calciomercato per effettuare nuovi acquisti, la Roma prima deve cedere. Tiago Pinto, infatti, ha intenzione di portare qualche altro profilo in giallorosso, ma prima deve sfoltire la rosa. In uscita è stata già ufficializzata la cessione di Veretout, ma quella del francese era già nell’aria. In quel reparto, poi, sono arrivati due nuovi innesti e per questo motivo non smuove troppo gli equilibri per il general manager dell’area sportiva giallorossa. Il gm, infatti, deve fare cassa in avanti, dove hanno le valigie pronte Justin Kluivert, Carles Perez ed Eldor Shomurodov.

Il primo è a un passo dall’approdare in Premier League. sulle sue tracce c’è il Fulham che vuole rinforzare il reparto offensivo con l’innesto dell’olandese prima che il campionato avanzi troppo. Quello inglese, a differenza della Serie A, è già cominciato con i bianconeri che hanno ottenuto un pareggio d’oro contro il Liverpool. Carles Perez, invece, è vicino a tornare in Spagna dove su di lui c’è forte il Celta Vigo. La sua partenza è prevista tra oggi e domani e potrebbe diventare presto un nuovo giocatore del club. Infine, Eldor Shomurodov è il giocatore che libererebbe il posto da attaccante centrale nel reparto avanzato. L’uzbeko è nel mirino di Torino e Bologna, ma i rossoblù sono molto vicini a prenderlo anche in vista dei movimenti in uscita di cui sono protagonisti.

Calciomercato Roma, assalto ad Arnautovic: Pinto si sblocca

Come riporta Calciomercato.it, infatti, il Manchester United è partito all’attacco di Marko Arnautovic e ha presentato un’offerta di 10 milioni più bonus per acquistarlo. Se l’affare dovesse andare in porto, prenderebbe vita un effetto domino che favorirebbe la Roma. Il Bologna potrebbe accelerare definitivamente per Shomurodov, per cui sta limando i dettagli. La partenza dell’ex Genoa, poi, permetterebbe ai giallorossi di ingaggiare a parametro zero Belotti, che piace molto a Mourinho per rinforzare l’attacco.