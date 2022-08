UFFICIALE, lesione muscolare e lungo stop: salta Juve-Roma

Si ferma un altro giocatore per al Juventus che ora rischia di saltare la terza giornata di Serie A contro la Roma, in programma il 27 agosto

La presentazione della Roma ai margini dell’amichevole con lo Shakthar ieri sera è stato uno spettacolo da applausi dove. Questi non sono mancati in uno Stadio Olimpico che è tornato a come eravamo abituati: strapieno e colmo di cori per i giallorossi. Circa 50.000 persone, infatti, ieri sera hanno affollato i seggiolini dell’impianto del Foro Italico, dove è andata in scena l’ultimo appuntamenti del precampionato di Mourinho. La partita con gli arancioneri, infatti, è stata l’ultima occasione per il tecnico portoghese per far mettere minuti nelle gambe ai suoi calciatori.

Sono finiti, quindi, gli appuntamenti della Roma che ora si concentrerà ancora id più sull’inizio del campionato. La preparazione dei giallorossi è cominciata molto presto, a differenza di alcune squadre, che hanno cominciato le loro amichevoli a ridosso di agosto. Una di queste è la Juventus, che ha cominciato solamente il 23 luglio. Ieri, poi, è andata in scena l’ultima partita del precampionato bianconero, dove Allegri ha perso un altro pezzo. Nei giorni scorsi, ad essersi fermati ai box erano stati Paul Pogba e Weston McKennie. Il primo ha accusato un problema al menisco, per cui sembra che la Juve abbia deciso di evitare l’operazione. Il secondo, invece, ha avuto un problema alla spalla che lo porterà ad allenarsi in modo differente dai compagni per diverse settimane. Ai due ora si è giunto un terzo titolare che mette nei guai Allegri.

Juvenuts-Roma, Szczesny si ferma e salta il match

Si tratta di Wojciech Szczesny, portiere della Juventus e grande ex della partita. Come si legge sul sito ufficiale del club, il polacco ha avvertito un problema alla spalla durante il primo tempo dell’amichevole con l’Atletico Madrid. Questa mattina, presso il J|Medical, ha svolto degli accertamenti che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Per permettere la sua ripresa agonistica, saranno necessari 20 giorni di stop che lo porteranno a saltare le prime tre giornate di campionato, con la Roma il 27 agosto.