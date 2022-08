Calciomercato Roma, si rafforza l’asse col PSG in casa giallorossa. Dopo il colpo Gini Wijnaldum arriva un nuovo assist per Pinto

Dopo la fumata bianca legata al passaggio di Gini Wijnaldum alla Roma si scalda nuovamente l’asse con Parigi. Tiago Pinto è pronto al via libera definitivo dopo l’assist decisivo del club transalpino. L’approdo del centrocampista olandese alla corte di Josè Mourinho ha certificato la bontà dei rapporti tra le due società e con un nuovo intreccio i parigini forniscono il via libera in entrata al general manager della Roma, ecco cosa può cambiare nell’immediato per la strategia di Tiago Pinto.

La Roma si prepara all’esordio stagionale, dopo un estate vissuta sull’onda dell’entusiasmo per la piazza giallorossa. La tifoseria romanista, già galvanizzata dal trionfo in Conference League, è esplosa di entusiasmo dopo le manovre del calciomercato estivo in entrata. Tiago Pinto ha stupito nuovamente tutti, emergendo ancora una volta come un profilo dirigenziale tra i più dinamici della Serie A. Gli ultimi due innesti hanno alzato vertiginosamente l’asticella tecnica della rosa a disposizione di Josè Mourinho e non sembra essere finita qua. Dopo l’arrivo a zero di Paulo Dybala e quello in prestito di Gini Wijnaldum, Pinto sta lavorando ad un nuovo doppio innesto possibile.

Calciomercato Roma, PSG ancora decisivo: via libera Pinto

I due nomi più caldi in entrata portano a guardare ad Andrea Belotti in attacco, con l’intreccio in uscita con Eldor Shomurodov, e quello di Eric Bailly in difesa. Il difensore ivoriano è finito ai margini del Manchester United e Pinto sta provando il forcing finale per farlo ricongiungere allo Special One. Secondo quanto scritto dal sito Metro.co.uk, c’è una concorrente pronta a sfilarsi per la corsa al difensore centrale in rotta con i Red Devils. Parliamo del West Ham di David Moyes che sta cercando disperatamente rinforzi in difesa. Secondo quanto scritto in Inghilterra però la pista Bailly si è decisamente raffreddata, grazie anche al PSG. Il club inglese è in trattattiva con quello parigino per un nuovo nome in difesa: Thilo Kherer. Il club londinese avrebbe già presentato un’offerta al PSG e la trattativa sembra davvero ben avviata.