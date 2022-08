Calciomercato Roma, Antonio Conte sceglie la linea dura con l’epurazione in atto in casa Tottenham. Tiago Pinto fiuta il doppio colpo

E’ iniziato il conto alla rovescia per l’esordio della Roma nella nuova stagione. Domenica sera i giallorossi saranno ospiti della Salernitana per la prima giornata del nuovo campionato. In attesa di ritrovare il terreno da gioco, con la piazza giallorossa su di giri dopo gli ultimi innesti del calciomercato, spunta un nuovo scenario in Premier League. Antonio Conte, tecnico del Tottenham, sceglie il pugno duro con gli esuberi della squadra londinese. E Tiago Pinto può fiutare il doppio colpo, ecco cosa può succedere sull’asse Roma-Londra.

C’è grande attesa intorno alla nuova Roma di Josè Mourinho. Il tecnico portoghese è pronto ad iniziare il suo secondo anno sulla pnchina giallorossa, con diversi innesti di livello messi a segno in sede di calciomercato estivo. In particolare gli ultimi due, Paulo Dybala e Gini Wijnaldum, hanno acceso le speranze di tutta la piazza romanista. Ma, in attesa dell’esordio ufficiale sul campo della Salernitana, le sorprese dal mercato in entrata potrebbero non essere finite qui. E c’è un nuovo intreccio possibile sull’asse Roma-Londra, l’epurazione messa in atto da Antonio Conte al Tottenham potrebbe dare il via libera totale a Tiago Pinto.

Calciomercato Roma, epurazione Conte: doppio colpo per Pinto

Può tornare ad accendersi l’asse tra Roma e Tottenham. Stavolta non parliamo del futuro di Nicolò Zaniolo, per il quale Mourinho è sceso direttamente in campo per evitare l’addio direzione Londra. Secondo quanto riferito dal sito dell’ Evening Standard il tecnico pugliese ha scelto il pugno duro, mettendo quattro giocatori alla porta e non facendoli allenare con il resto della squadra. Parliamo di Tanguy Ndombele , Giovani Lo Celso, Sergio Reguilon e Harry Winks.Il club londinese ha deciso di mandare un ulteriore segnale di calciomercato ai possibili acquirenti, in particolare la Roma è stata segnalata a più riprese su Ndombele, reduce da sei mesi in prestito in Ligue 1, ma non solo. L’articolo si conclude rilanciando anche il possibile addio al difensore Tanganga, a fronte di una congrua offerta economica. Il doppio colpo per Tiago Pinto è possibile.