Calciomercato Roma, offerta dalla Premier: assalto definitivo

Il club inglese ha deciso di andare all’assalto di un vecchio obiettivo di calciomercato della Roma per cui ha presentato un’offerta

La Roma di Mourinho in questo secondo anno del portoghese sulla panchina giallorossa è quasi al completo con lo Special One che spera di prendere gli ultimi due innesti di calciomercato. Nel mirino del tecnico portoghese ci sono un attaccante centrale e un difensore centrale per blindare il reparto arretrato. In caso di permanenza della difesa a tre, infatti, avere solo quattro centrali è un rischio e per questo motivo José ha deciso di prenderne almeno un altro. Nella lista degli obiettivi di calciomercato ci sono diversi nomi per blindare le retrovie. Il più caldo è senza dubbio quello di Eirc Bailly, seguito dal compagno Victor Lindelof e Dan-Axel Zagadou.

Per l’attacco, invece, Mourinho sta puntando tutto su Andrea Belotti, che è molto vicino a diventare un nuovo giocatore della Roma. Le sue visite mediche, però, sembra siano state posticipate a causa del mancato accordo con il Bologna per Shomurodov. Oltre a questi due reparti, però, se ci fosse la possibilità di chiudere qualche altro colpo di sicuro né Pinto né Mourinho se lo lascerebbero scappare. Per questo il calciomercato della Roma non si può considerare in chiusura, anche in vista di tutte le diverse cessioni da portare a termine. In uscita, infatti ci sono ancora l’uzbeko e Justin Kluivert, vicino al Fulham. Il club londinese ha intenzione di prendere l’olandese anche in vista dell’infortunio di Solomon, che dovrà stare fuori 3 mesi. Uno dei profili che interessava di più lo Special One per il centrocampo, poi, è al centro di un’offerta di un club di Premier League.

Calciomercato Roma, offerta dalla Premier dagli ex campioni di Champions

Secondo quanto riporta L’Equipe, infatti, il Nottingham Forrest ha presentato un’offerta ufficiale per Houssem Aouar, centrocampista centrale del Lione. Il francese è uno dei talenti migliori del club transalpino e su di lui aveva messo gli occhi anche la Roma. Secondo fussballtransfers.com, poi, proprio i giallorossi sono dei possibili acquirenti per il talento di ventiquattro anni. In corsa per il talento d’oltralpe, però, c’è anche il Betis, che vuole prendere Aouar.