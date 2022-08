Calciomercato Roma, il lungo stop in cui è incappato Gini Wijnaldum può costringere Pinto al cambio di strategia immediato.

Tra poco la Roma tornerà in campo allo stadio Olimpico, per la sfida alla Cremonese nella seconda giornata di Serie A. La vigilia della sfida alla neo-promossa è stata turbata dal brutto infortunio occorso a Georginio Wijnaldum. Il centrocampista olandese, ultimo rinforzo del calciomercato estivo, deve fare i conti con la frattura della tibia destra. Si attendono di capire gli effettivi tempi di recupero, legati al percorso terapeutico che lo staff medico deciderà di intraprendere. Anche nella migliore delle ipotesi lo stop sarà lungo e Tiago Pinto può tornare con decisione a cercare rinforzi per il centrocampo giallorosso.

Lo stadio Olimpico è pronto a riabbracciare la Roma di Josè Mourinho. Alle ore 18:30 il fischio d’inizio della seconda giornata di campionato, di fronte ai giallorossi la neo-promossa Cremonese. La vigilia della sfida è stata rovinata dalle cattive notizie provenienti dall’infermeria. Infatti la squadra giallorossa deve fare i conti con il lungo stop occorso a Wijnaldum, vittima della frattura composta della tibia destra. In attesa di capire il percorso terapeutico del centrocampista olandese, spunta un possibile ritorno di fiamma per il sostituto immediato dell’ex PSG.

Calciomercato Roma, sostituto Wijnaldum: ritorno di fiamma

Oltre a diverse opzioni in Serie A, torna in auge la suggestione Florian Grillitsch a parametro zero. Secondo il “Corriere della Sera” il nome dell’austriaco potrebbe tornare prepotentemente di moda dalle parti di Trigoria. Il centrocampista è ancora svincolato ed in questa sessione Tiago Pinto ha già piazzato tre colpi in entrata a parametro zero, in attesa del quarto che porta il nome di Belotti. E, se non dovesse presentarsi occasione più ghiotta per sostituire l’olandese, i contatti con l’entourage dell’ex Hoffenheim potrebbero tornare di stretta attualità in casa giallorossa. Gli ultimi giorni del calciomercato estivo potrebbero portare nuove sorprese in entrata anche a centrocampo.