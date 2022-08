Calciomercato Roma, continua lo stallo totale in Serie A per Tiago Pinto. Con la chiusura del mercato che si avvicina spunta la doppia alternativa

Tra poche ore la Roma scenderà in campo allo stadio Olimpico, per la seconda giornata della Serie A 2022-23. Ma le attenzioni in casa giallorossa non sono catalizzate solo dalla gara, purtroppo ieri c’è stato il brutto infortunio occorso a Gini Wijnaldum. Il centrocampista olandese, ultimo colpo del calciomercato in entrata, starà fuori a lungo dopo la frattura composta della tibia destra. In attesa di capire l’entità del recupero dell’ex PSG ci sono altre piste da seguire, sia sul fronte delle entrate che su quello delle uscite in casa Roma.

Quest’oggi la Roma ritroverà l’immenso abbraccio dello stadio Olimpico in campionato. Alle 18:30 il fischio d’inizio della sfida contro la Cremonese, valida per la seconda giornata della nuova Serie A. L’obiettivo minimo della squadra giallorossa è quello di trovare i tre punti, per dare continuità alla matura vittoria di Salerno e presentarsi al meglio alla sfida in casa della Juventus. Ma non c’è solo il rettangolo di gioco ad occupare le cronache che ruotano intorno alla compagine giallorossa, tante attenzione vengono rivolte al fronte del calciomercato estivo, entrato nell’ultima fase. Rimangono diversi nodi da sciogliere per Tiago Pinto, general manager della Roma.

Calciomercato Roma, stallo totale: pronta la doppia alternativa

In attesa di capire quanto a lungo sarà fuori Wijanldum, e se intervenire ulteriormente a centrocampo, il nome di Eldor Shomurodov continua ad essere in uscita in casa giallorossa. Il destino dell’attaccante uzbeko sembra legato all’arrivo di Andrea Belotti alla Roma, il bomber ex Torino ha rifiutato di tutto per accasarsi alla corte di Josè Mourinho.

Per la firma del “Gallo” però si attende il fronte delle uscite del calciomercato, da una parte c’è attesa di capire il destino di Felix Afena-Gyan, in orbita Cremonese. Dall’altro lato si attende di cedere proprio Shomurodov, ma i discorsi con il Bologna continuano ad essere bloccati sulla mancata intesa economica. ecco perchè, secondo quanto scritto da “Il Resto del Carlino” la società emiliana starebbe pensando di dirottare le sue attenzioni su Strand Larsen, attaccante in forza al Groningen. Da parte sua anche Tiago Pinto ha pronta l’alternativa, con la trattativa che porta il Torino di Ivan Juric sulle tracce del numero 14 della Roma.