Calciomercato Roma, colpo last-minute: Pinto sfida la Premier

Calciomercato Roma, nuova conferma dalla Francia sulla possibilità del colpo last-minute. Tiago Pinto sfida il campionato inglese.

Fari puntati sugli ultimi giorni di calciomercato estivo in casa Roma. Tiago Pinto deve sciogliere ancora diversi nodi, sia sul fronte delle entrate che su quello delle uscite. Mentre si attende il via libera in attacco per l’arrivo di Andrea Belotti, decisive le cessioni degli esuberi in attacco in queste ore, il general manager è tornato a lavorare anche su possibili rinforzi a centrocampo. L’infortunio di Wijnaldum infatti costringe la squadra giallorossa a cercare un rinforzo last-minute per Mourinho, mentre entriamo in una fase intensa di gare a stretto giro di posta. Mentre dalla Francia potrebbe riaprirsi una pista a sorpresa.

Gli ultimi giorni di calciomercato estivo si prospettano infuocati per Tiago Pinto. La Roma ha archiviato la seconda giornata di campionato con la vittoria di misura contro la Cremonese, giallorossi a punteggio pieno in compagnia di Inter e Napoli ed attesi dal primo big match stagionale. Sabato pomeriggio la squadra di Josè Mourinho farà visita alla Juventus nella cornice dell’Allianz Stadium. Sono giornate intense in ottica calciomercato, si attende l’arrivo di Andrea Belotti nelle prossime ore per l’attacco dello Special One. In attesa del via libera definitivo per il “Gallo” dalla Francia si riaccende una pista per gli ultimi scampoli della finestra estiva, ma non manca la concorrenza.

Calciomercato Roma, colpo last-minute dal PSG: Pinto sfida la Premier

L’arrivo dell’attaccante ex Torino è stato caldeggiato dallo stesso Josè Mourinho in conferenza stampa. Il tecnico portoghese ha anche tracciato la via delle prossime manovre in entrata per quel che riguarda il calciomercato giallorosso, escludendo la possibilità di arrivo di un nuovo difensore. Smentita che non convince però i cronisti francesi, come si legge sul sito Footmercato.net, la Roma potrebbe tornare in corsa per l’ingaggio di Abdou Diallo, difensore 26enne del Senegal.

Non manca la concorrenza per il general manager, infatti lo stesso sito ammette che il club parigino attenda la giusta offerta economica dalla Premier League. La pista più calda sembra portare a guardare a Londra, sponda West Ham, senza dimenticare l’interesse del Milan sempre vigile sulle sue tracce. Se la società inglese però si dovesse tirare indietro la strada per Pinto potrebbe essere spianata.