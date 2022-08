Calciomercato Roma, Pinto ci prova: la risposta è già arrivata

Calciomercato Roma, in mezzo al campo serve un elemento e Pinto sembra ci abbia già provato: la risposta è già arrivata

Fin quando non arriverà quel centrocampista che purtroppo dovrà prendere il posto di Wijnaldum, sarà un continuo susseguirsi di voci, di illazioni, di nomi, di interessi e tutto il resto che di solito fa il calciomercato. Vale a dire, in primis, cercare di scoprire qual è la verità, e poi magari aiutare anche a sognare i tifosi. Bene, l’infortunio dell’olandese ha messo nei guai lo Special One, che dopo la gara contro la Cremonese ha chiesto a gran voce un altro centrocampista. Ne piacciono molti a Mourinho e ieri vi abbiamo parlato anche di possibile interessamento per Nandez del Cagliari, accostato quasi sempre alla Roma.

Bene, secondo le informazioni riportate da Repubblica in edicola questa mattina, la Roma si sarebbe mossa per il centrocampista uruguaiano. Ma Pinto avrebbe ricevuto già una risposta.

Calciomercato Roma, il Cagliari ha detto no

Almeno per il momento il Cagliari avrebbe detto no a questa possibile soluzione. Non sarebbe contemplato un addio di Nandez anche perché gli isolani vogliono tornare immediatamente in Serie A. Certo, delle informazioni sul giocatore le dà anche il Romanista di oggi, che sottolinea invece come il presidente Giulini avrebbe aperto al prestito con obbligo di riscatto fissato a 10 milioni di euro. La sensazione, comunque, è che la pista Nandez sia davvero l’ultima, quella in fondo alle idee di Pinto, che prima ci dovrà provare con tutti gli altri.

In caso non riuscisse nel suo intento – e i nomi ci sono, da Saul a Winks – allora potrebbe decidere di andare sul cagliaritano. Vedremo. La settimana sarà veramente caldissima.