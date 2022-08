Calciomercato Roma, Josè Mourinho in conferenza stampa svela le prossime mosse in casa giallorossa. L’annuncio sui convocati parla chiaro

Alla vigilia della sfida alla Juventus, domani pomeriggio all’Allianz Stadium, Josè Mourinho è intervenuto in conferenza stampa. Tra i tanti spunti regalati dallo Special One ai cronisti spicca un annuncio ufficiale sulle convocazioni. L’esclusione non fa altro che confermare l’imminente doppio colpo, in entrata ed in uscita. Ecco le parole rilasciate dal tecnico portoghese nella conferenza stampa di vigilia a Trigoria.

La Roma è attesa dal big match sul campo della Juventus, primo impegno proibitivo della nuova stagione. La squadra di Josè Mourinho si presenta allo stadio con due vittorie consecutive dall’esordio nella nuova Serie A. Non mancano grane per il tecnico portoghese, che paga gli infortuni occorsi a Gini Wijnaldum a centrocampo e Nicolò Zaniolo in attacco. Anche Massimiliano Allegri fa la conta delle assenze, con un unico recupero prima del big match.

Calciomercato Roma, convocati Mourinho con annuncio ufficiale

Per quanto riguarda il sostituto di Zaniolo Josè Mourinho ha deciso di giocare a carte scoperte in conferenza stampa. La Roma scenderà in campo con la stessa formazione con cui ha battuto la Cremonese, con l’unico cambio rappresentato da Nemanja Matic proprio al posto del numero 22 giallorosso. La conferenza stampa del tecnico portoghese è andata avanti, non senza dimenticare di citare l’esito del sorteggio del girone di Europa League. Infine è arrivato l’annuncio ufficiale sul futuro di Felix Afena-Gyan, ormai virtualmente nuovo attaccante della Cremonese. Lo Special One, alla domanda se il giovane ghanese fosse convocato ha riposto chiaramente: “Felix non sarà convocato,c’è una possibilità altissima che sia trasferito. Noi non vogliamo rischiare e lui non sarebbe disponibile mentalmente a prendere qualche rischio.” L’effetto domino immediato in attacco vedrà la firma a parametro zero del Gallo, Andrea Belotti. In tal senso la cessione del giovane ex Primavera sarà fondamentale.