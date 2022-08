Calciomercato Roma, tutto pronto per l’approdo di Andrea Belotti alla corte di Josè Mourinho. Spunta la data delle visite mediche del ‘Gallo’.

Da diverse settimane il nome di Andrea Belotti infiamma il calciomercato estivo della Roma. Subito dopo l’arrivo di Gini Wijnaldum, ora gravemente infortunato, sembrava tutto pronto per lo sbarco del “Gallo” nella Capitale. Sbarco che ora è imminente, strettamente legato alla cessione del giovane Felix Afena-Gyan, direzione Cremonese. Ecco quando ci saranno le visite mediche di Andrea Belotti in casa Roma. Josè Mourinho è pronto ad abbracciare il rinforzo nel settore offensivo giallorosso, dopo averlo pubblicamente caldeggiato.

Ci siamo, è tutto pronto per il matrimonio tra Andrea Belotti e la Roma. Il ‘Gallo’ sarà il nuovo rinforzo per l’attacco giallorosso, che sta contestualmente salutando il giovane Felix Afena-Gyan, che andrà a giocarsi le sue carte alla Cremonese. Josè Mourinho, che tra poche ore sfiderà Massimiliano Allegri, può sorridere dopo aver pubblicamente elogiato la voglia dell’attaccante di sposare il progetto Roma. Fra poche ore i giallorossi scenderanno in campo contro la Juventus, dopo la gara è prevista la chiusura del doppio affare: fuori Felix, dentro il ‘Gallo’.

Calciomercato, Belotti è della Roma: visite mediche e firma sul contratto

Secondo quanto scritto da Il Tempo domani ci saranno le visite mediche di Andrea Belotti. L’attaccante ex Torino ha rifiutato con decisione diverse destinazioni, ponendo in cima alle proprie priorità l’esperienza in casa Roma. A fargli spazio il giovane Felix, non convocato contro la Juve, che con il suo passaggio alla Cremonese libera la casella necessaria all’ingaggio del ‘Gallo’. Josè Mourinho in conferenza stampa aveva giocato a carte scoperte circa le necessità della rosa giallorossa in questi ultimi giorni di mercato. Centravanti e centrocampista, il primo colpo è ormai virtualmente stato messo a segno da Tiago Pinto. L’attaccante azzurro è l’ennesimo colpo a parametro zero della sessione estiva, la Roma è pronta per tornare a far cantare il ‘Gallo’. Domani sarà il Belotti Day, dopo le visite mediche arriverà la firma nero su bianco sul nuovo contratto.