Calciomercato Roma, tesoretto Pinto: bonus e novità clausola

La Roma ha raggiunto Torino, tra poche ore la sfida elettrizzante alla Juventus di Massimiliano Allegri. Da una parte e dall’altra non mancano problemi d’infermeria, il primo big match dell’anno vedrà diverse assenze per entrambi i tecnici. Fuori dal campo nel frattempo impazza il calciomercato estivo, arrivato alle battute finali. Il Primo settembre si chiuderà infatti la finestra ordinaria di trattative e Tiago Pinto sta definendo gli ultimi incastri per regalare il “Gallo” Belotti a Josè Mourinho. La firma del bomber è imminente e strettamente legata ad un altro affare in Serie A.

Calciomercato Roma, tesoretto Pinto: modalità bonus e novità clausola

L’arrivo del Gallo è da lungo legato ad una cessione nel settore offensivo giallorosso. Quando tutto lasciava credere che l’indiziato numero uno fosse l’ex Genoa, Eldor Shomurodov, ma la fumata bianca attesa con il Bologna non è ancora arrivata. Condizione diversa quella legata all’addio di Felix Afena-Gyan, ad un passo dalla firma con la Cremonese. Secondo quanto scritto da Il Tempo le cifre che incasserà Pinto dall’affare si accompagnano da bonus e spunta la novità clausola. Alla firma il club giallorosso incasserà 6 milioni di euro, poi eventualmente arriveranno altri 3 mln di bonus così divisi: 500 mila euro per la salvezza, 1 milione per i gol e 1,5 milioni per le presenze nella squadra grigiorossa. Inoltre verrà inserita anche la clausola del 10 per cento in favore della Roma sulla eventuale futura rivendita.