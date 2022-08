Calciomercato Roma, non solo Belotti: firma in arrivo

Calciomercato Roma, si sblocca il fronte delle entrate nelle ultime battute della sessione estiva. Dopo il ‘Gallo’ Belotti Pinto chiude un nuovo affare.

La Roma tra pochissimo affronterà il primo big match della stagione. Tra poco più di due ore il fischio d’inizio della sfida in casa della Juventus, Josè Mourinho è chiamato alla grande prova per regalare la terza vittoria consecutiva alla piazza giallorossa. In trepidante attesa della sfida dell’Allianz Stadium si sblocca definitivamente il fronte dei nuovi acquisti per Tiago Pinto. Piazzato Felix alla Cremonese domani sarà il giorno di Andrea Belotti, fissate le visite mediche del bomber. Ma il general manager non si fermerà con il Gallo, è tutto pronto per una nuova firma in casa giallorossa.

Sono ore caldissime in casa Roma, dentro e fuori dal campo. Tra poco più di 120 minuti la squadra giallorossa affronterà il primo big match della stagione. La sfida in casa della Juventus rappresenta una prova di maturità per la compagine giallorossa, orfana degli infortunati Zaniolo e Wijnaldum. Grane dall’infermeria anche per Massimiliano Allegri, chiamato a dare una risposta dopo l’opaca prova bianconera sul campo della Sampdoria. Dal canto suo la Roma si presenta allo Stadium dopo due vittorie di misura, la terza farebbe esplodere l’entusiasmo della piazza. E non mancano novità dal calciomercato estivo, entrato nell’ultima settimana prima della chiusura ufficiale.

Calciomercato Roma, non solo Belotti: nuova firma in arrivo

Josè Mourinho aveva pubblicamente espresso il desiderio di due rinforzi urgenti dal calciomercato estivo. Un centravanti ed un centrocampista dopo il grave infortunio occorso a Wijnaldum. Richieste prontamente soddisfatte dal general manager della Roma, Tiago Pinto. Domani sarà finalmente il giorno del ‘Gallo’, libero di firmare con la squadra di Josè Mourinho dopo l’addio al giovane Felix Afena-Gyan. Mentre per quanto riguarda il settore nevralgico di campo è tutto pronto per l’assalto finale al guineano Mady Camara. Il centrocampista, al passo d’addio con l’Olympiacos, sembra essere sempre più vicino allo sbarco nella Capitale. Secondo Gianluca Di Marzio già lunedì potrebbe raggiungere l’Italia, la società greca avrebbe infatti aperto alla formula proposta da Tiago Pinto: 2 milioni per il prestito e 8 per il riscatto.