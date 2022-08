Calciomercato Roma, in attesa della sfida alla Juventus si accendono i fari su Tiago Pinto. Spunta la doppietta in Serie A per il general manager.

Tra pochissimo la Roma scenderà in campo per il primo big match della stagione. Alle 18:30 il fischio d’inizio della sfida contro la Juventus, la squadra giallorossa si presenta all’Allianz Stadium dopo due vittorie consecutive. La piazza giallorossa sogna il tris, aggrappandosi al fattore Paulo Dybala, alla prima da avversario contro i bianconeri. In trepidante attesa della gara anche il calciomercato estivo continua ad accendersi in casa giallorossa. L’affare Belotti è in dirittura d’arrivo ufficiale, ma Tiago Pinto potrebbe non aver esaurito le cartucce.

In attesa della super sfida in casa della Juventus in casa Roma si è sbloccato il doppio affare in attacco. Manca solo l’ufficialità per il passaggio del giovane Felix Afena-Gyan alla Cremonese. L’attaccante, ex Primavera giallorossa, è pronto a sbarcare alla corte di Max Alvini per giocarsi le sue carte nella lotta salvezza. La cessione del giovane, che consente a Tiago Pinto di portare a casa un buon gruzzoletto, verrà accompagnata dall’arrivo di Andrea Belotti. Domani sarà il giorno del canto del ‘Gallo’ in casa giallorossa, con le visite mediche e poi la firma sul nuovo contratto per l’attaccante ex Torino. Ma Tiago Pinto deve tornare a lavoro anche a centrocampo, possibile il doppio assist in Serie A sul fronte delle uscite.

Calciomercato Roma, doppietta per Pinto in Serie A

Il general manager della Roma farà di tutto per cedere Amadou Diawara in questi ultimi giorni di sessione estiva. Il centrocampista ex Napoli è stato segnalato nei radar del Torino, ma le opportunità in Serie A sembrano raddoppiare. Secondo quanto scritto su Twitter da Nicolò Shirà oltre ai granata si accende la pista Lecce sulle tracce del guineano. La squadra salentina avrebbe intenzione di fare sul serio per il numero 42, da tempo ai margini del progetto tecnico giallorosso. Il ds Pantaleo Corvino lo scoprì una decina di anni fa, ora può tentare il corteggiamento nelle ultime battute di calciomercato. Pinto ci spera, nuove cessioni potrebbero rappresentare una boccata d’ossigeno in vista di eventuali colpi last-minute.