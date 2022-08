Calciomercato Roma, mentre si sblocca il fronte delle entrate sono giorni decisivi anche per il fronte delle cessioni. Intreccio da 90 milioni per Pinto.

Sono giorni caldissimi sul fronte del calciomercato in casa giallorossa, poche ore fa è arrivata l’ufficialità legata all’ingaggio di Andrea Belotti. Il ‘Gallo’ raggiunge la Roma anche grazie alla cessione di Felix Afena-Gyan, il giovane attaccante ghanese ha fatto spazio al bomber azzurro, con destinazione Cremonese. Tiago Pinto rimane vigile sul fronte delle cessioni, desideroso di portare a casa un tesoretto importante per le finanze del club giallorosso. L’intreccio da 90 milioni può rappresentare l’assist decisivo per il general manager della Roma, ecco i dettagli sul possibile colpo in uscita.

Giornate decisive e porte girevoli a Trigoria, si accende il calciomercato estivo giallorosso negli ultimi scampoli della finestra estiva. La Roma ha annunciato ufficialmente Andrea Belotti, nuovo rinforzo di livello per l’attacco di Josè Mourinho. Il settore avanzato giallorosso saluta invece Felix Afena-Gyan, il giovane ghanese è promesso sposo della Cremonese e non è stato neanche convocato nella sfida in casa della Juventus di ieri pomeriggio. Ma le opportunità in uscita per Tiago Pinto non sono finite, e la casella degli esuberi è ancora da sfoltire per il general manager portoghese.

Calciomercato Roma, intreccio da 90 milioni: Pinto pronto all’incasso

Fuori Afena-Gyan, dentro il ‘Gallo’ Belotti ma le sorprese potrebbero non essere finite qui in attacco. Mentre le prossime ore sembrano quelle decisive per l’arrivo di Mady Camara, centrocampista guineano in forza all’Olympiacos, in uscita rimangono diverse le situazioni da attenzionare. In particolare c’è da trovare urgentemente una sistemazione per Justin Kluivert. L’esterno offensivo olandese non rientra nei piani tattici di Josè Mourinho, non è stato mai considerato in prima squadra dal via del ritiro estivo in Portogallo. Mentre tutti gli indizi lasciavano pensare ad un passaggio al Fulham, destinazione gradita dal giocatore, le parti non hanno trovato una fumata bianca. Mentre, secondo quanto scritto dal sito Hitc.com, si potrebbe riaprire la strada per un ritorno dell’attaccante all’Ajax. I lancieri stanno per cedere Antony al Manchester United, per una cifra vicina ai 90 milioni di euro. L’esterno offensivo della Roma sembra tornato prepotentemente di moda in casa olandese, Pinto è pronto ad incassare.