Calciomercato Roma, dopo aver ufficializzato l’ingaggio di Andrea Belotti Pinto piazza un nuovo colpo in entrata. Decisiva l’alleanza portoghese.

Spunta un nuovo retroscena sul calciomercato in entrata in casa Roma. Ieri è stato il giorno del ‘Gallo’ Belotti, ufficializzato dopo diverse settimane di rumors ed attesa. Ma il lavoro in entrata di Tiago Pinto non si ferma con la firma del bomber ex Torino, nuovo rinforzo di livello consegnato a Josè Mourinho. Il duro infortunio occorso a Gini Wijnaldum ha costretto il general manager giallorosso a tornare a pescare dal mercato anche a centrocampo. E dietro al colpo imminente spunta l’alleanza portoghese che ha convinto lo Special One, ecco tutti i dettagli.

C’è un asse tutto lusitano dietro al nuovo colpo in entrata in casa Roma. Nella giornata di ieri è finalmente arrivato l’annuncio ufficiale legato all’ingaggio di Andrea Belotti ed ora si attende il colpo a centrocampo. E’ questione di ore per lo sbarco di Mady Camara nella Capitale, il guineano sarà il nuovo rinforzo a centrocampo per Josè Mourinho. Lo stesso tecnico era stato chiaro in conferenza stampa circa la necessità di pescare un centrocampista ed un centravanti negli ultimi giorni del calciomercato estivo. Richiesta prontamente soddisfatta dal connazionale Tiago Pinto, con un terzo assist arrivato sempre dal Portogallo.

Calciomercato Roma, conferma dal Portogallo: l’ultimo colpo arriva così

Sarà Mady Camara il nuovo rinforzo per il centrocampo giallorosso. Trovata l’intesa totale con l’Olympiacos e sbarco a Roma imminente, previsto domani salvo colpi di scena dell’ultima ora. Tiago Pinto ha affondato il colpo dopo lo stop di Gini Wijnaldum ( fuori fino al prossimo anno) e spunta un’alleanza tutta portoghese dietro l’affare. Come riportato dal sito Calciomercato.it, la conferma sulla bontà dell’affare per lo Special One è arrivata direttamente da un alleato in patria. L’ex tecnico dell’Olympiacos è infatti Pedro Martins, allenatore portoghese che ha lasciato la panchina greca circa un mese fa. Nonostante questo è stato fondamentale nel convincere Mourinho, sponsorizzando personalmente l’acquisto del centrocampista guineano in casa giallorossa. Il classe ’97 lascia l’Olympiacos dopo quattro stagioni, in cui ha totalizzato 185 presenze condite da 19 goal.