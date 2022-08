Calciomercato Roma, Camara a Fiumicino: tutti i dettagli

Il general manager della Roma Pinto è riuscito a concludere un altro colpo di calciomercato in questi ultimi giorni di trattative estive

La Roma si avvia verso la quarta giornata di Serie A. Dopo tre risultati utili consecutivi, maturati grazie alle vittorie su Cremonese e Salernitana e al pareggio con la Juventus, Abraham e compagni si apprestano ad affrontare il Monza. Proprio l’attaccante inglese è stato il protagonista della sfida con i bianconeri, che sono stati raggiunti nel secondo tempo con un suo gol. Il numero 9 giallorosso ha permesso alla squadra di evitare la sconfitta allo Stadium con un bel colpo di testa nato dall’assist in acrobazia di Dybala.

Proprio la Joya, grande ex della partita, è stato il gioiello più prezioso di questo calciomercato della Roma con Pinto che lo ha portato a Trigoria con grande maestria. Oltre all’ex Palermo, poi, i tifosi hanno aspettato con grande eccitazione anche Georginio Wijnaldum. L’olandese, però, ha preso l’applauso del pubblico solo durante uno spezzone di partita, a causa di un infortunio avuto in allenamento, Durante una seduta, infatti, l’ex Liverpool ha rimediato la rottura della tibia, che lo terrà fuori dai campi per circa tre mesi.

Per rimediare alla sua assenza, Tiago Pinto ha deciso di operare nel calciomercato e ha individuato subito il sostituto più adatto per la Roma. Nel mirino del gm è entrato Mady Camara, centrocampista dell’Olympiakos, che è a un passo dal vestire la maglia del club capitolino. Il venticinquenne arriva in prestito oneroso da 1.2 milioni con un diritto di riscatto fissato a 12. Questo potrebbe trasformarsi in obbligo in caso il classe 1997 raggiungesse il 70% delle presenze.

Calciomercato Roma, Camara a un passo: arriva a Fiumicino

Il colpo è veramente a un passo e manca solo l’ufficialità a suggellare l’accordo. Domani, il centrocampista dovrebbe arrivare a Fiumicino alle 9.30 per poi svolgere le visite mediche a Villa Stuart, la clinica con cui lavora la Roma. Dopo gli esami ci dovrebbe essere la firma sul contratto che legherebbe Mady al club che ha trovato il sostituto di Wijnaldum.