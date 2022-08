Calciomercato Roma, l’addio a titolo definitivo è ufficiale. Si completa una nuova operazione in uscita per Tiago Pinto, ecco il saluto del club.

Ora è ufficiale, definito un altro affare in uscita in casa giallorossa. Sono giorni frenetici per Tiago Pinto, la chiusura della finestra di calciomercato estiva è alle porte e l’effetto domino è ora completo. Ieri c’è stato l’ingaggio ufficiale per Andrea Belotti, dopo settimane di attesa il ‘Gallo’ è diventato finalmente il nuovo attaccante della Roma. Il reparto offensivo giallorosso accoglie il bomber ex Torino, contestualmente si completa la cessione attesa per liberargli spazio. Ecco il saluto ufficiale del club giallorosso, la cessione è a titolo definitivo.

Sono giorni caldissimi in casa giallorossa, dentro e fuori dal campo. Nella giornata di ieri è arrivata l’attesa ufficialità riguardo l’ingaggio di Andrea Belotti, che vestirà la maglia numero 11. Il prossimo, imminente, innesto sarà invece a centrocampo. Salvo colpi di scena domani sbarcherà nella Capitale Mady Camara, nuovo rinforzo nel settore nevralgico di gioco. Il guineano è stato scelto come nuovo rinforzo dopo l’infortunio occorso a Wijnaldum, out fino al prossimo anno. Contestualmente ai nuovi arrivi è anche il momento dei saluti, l’addio a titolo definitivo in Serie A ora è ufficiale.

Calciomercato Roma, è UFFICIALE: addio a titolo definitivo

Attraverso un post su Twitter la Roma ha comunicato la cessione a titolo definitivo del giovane Felix Afena-Gyan. Il ghanese, ex Primavera giallorossa, aveva già salutato la piazza con un sentita lettera d’addio nelle scorse ore. Ora il club ha comunicato ufficialmente la sua cessione, direzione Cremonese. La Roma ha scelto di accompagnare il saluto al classe 2003 con delle immagini significative della sua esperienza in giallorosso. A partire dal clamoroso debutto di Marassi, notte indimenticabile per il giovane attaccante. Il ghanese bagnò il suo esordio con una doppietta al Genoa, che fruttò alla squadra di Josè Mourinho tre punti. Nel video anche i gol segnati nella Primavera giallorossa, oltre alla gioia incontenibile dopo la vittoria della Conference League.