Calciomercato Roma, doppio affare: c’è il via libera

Semaforo verde per la Roma che può completare un altro affare di calciomercato con il club che ha ottenuto il via libera per l’assalto

Mancano pochi giorni alla fine del calciomercato estivo con la Roma che spera di completare qualche affare last minute. Gli ultimi giorni di trattative di solito sono i più caldi con i club che cercano di completare gli affari in extremis. Chi non è riuscito a completare determinate operazioni, nelle ultime 72 ore di calciomercato di solito preme sull’acceleratore. Tiago Pinto può essere soddisfatto del suo operato questa estate, dove nella Capitale sono approdati diversi giocatori importanti. Il primo è stato senza dubbio Paulo Dybala, seguito da Georginio Wijnaldum e Andrea Belotti. Il gallo è stato solo l’ultimo giocatore ad aver accettato le offerte dei giallorossi, che hanno ancora molto da fare.

Nella lista delle cose da fare del gm dell’area sportiva della Roma, infatti, ci sono alcune cessioni da portare a termine con almeno quattro esubero che non fanno parte dei piani di Mourinho. Si tratta di Amadou Diawara, Riccardo Calafiori, Justin Kkuivert ed Eldor Shomurodov. Il primo, nonostante le diverse richieste, non ha trovato nessuna destinazione che lo convincesse a pieno. Gli ultimi due, invece, sono quelli che hanno più richieste e mercato. L’olandese, infatti, dopo tutti i club sulle sue tracce, è finito nel mirino del Trabzonspor che vorrebbe prenderlo per migliorare l’attacco. Sulla corsa per Shomurodov, invece, è entrato un nuovo club che vorrebbe prenderlo per migliorare il reparto avanzato.

Calciomercato Roma, il Trabzonspor su Shomurodov

Secondo quanto riporta fotomac.com.tr, il Trabzonspor ha intenzione di prendere anche l’ex Genoa. Nei piani del club di Trebisonda, infatti, c’è quello di andare a tappare il buco lasciato in avanti da Edin Visca, attaccante del club turco infortunato. Visto lo stop del bosniaco, la squadra di Bruno Peres potrebbe cercare di affondare per Shomurodov, che era cercato anche in Italia., Il Bologna, infatti, è stat0o a lungo vicino a prendere il giocatore, ma ora i rossoblù hanno deciso di virare tutta e prendere Joshua Zirzkee dal Bayern Monaco. Un ritiro, quindi, che libera la via al Trabzonspor che potrebbe portare a segno anche la doppietta.