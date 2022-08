Roma-Monza, i convocati di Stroppa: ritorno di lusso

L’allenatore del Monza ha diramato la lista dei giocatori che vuole utilizzare per sfidare la Roma nel prossimo impegno di Serie A

Domani 30 agosto la Roma scende in campo allo Stadio Olimpico contro il Monza per la quarta giornata di Serie A. I brianzoli arrivano all’impianto del Foro Italico dopo la sconfitta rimediata contro l’Udinese. I bianconeri hanno vinto 2-1, mentre, sempre in tema bianco e nero, i giallorossi vengono dall’importante pareggio acciuffato nel secondo tempo contro la Juventus. I torinesi erano riusciti a passare in vantaggio dopo poco tempo grazie a una punizione di Vlahovic. Nel secondi 45′, Abraham ha siglato l’1-1 di testa su assist di Dybala conquistando un punto d’oro.

Situazioni agli estremi in classifica per Roma e Monza. Dopo sole tre giornate la neopromossa è ultima mentre oi giallorossi viaggiano nel gruppone in testa a 7 punti. Per preparare la sfida, l’allenatore del club di Berlusconi ha già diramato la lista dei convocati. Stroppa, infatti, ha già deciso quali saranno i giocatori che scenderanno in campo contro i giallorossi, che dovranno preoccuparsi di un ritorno di lusso. A differenza della sfida con l’Udinese, infatti, il Monza ha ritrovato uno dei suoi migliori giocatori che nella cavalcata alla conquista della serie cadetta è stato tra i protagonisti.

Roma-Monza, i convocati di Stroppa: torna Mota Carvalho

Sul sito ufficiale del club, infatti, si possono leggere i nomi dei calciatori scelti da Stroppa. Tra questi, va sottolineato il ritorno di Dany Mota Carvalho, che in Serie B ha segnato ben 11 gol. Contro l’Udinese il ventiquattrenne non è apparso nei venticinque brianzoli, tornando proprio a disposizione con i giallorossi. Ecco la lista completa dei convocati del Monza:

4 Marlon, 5 Caldirola, 7 Machin, 8 Barberis, 9 Gytkjaer, 10 Valoti, 12 Sensi,16 Di Gregorio, 17 Caprari, 19 Birindelli, 22 F. Ranocchia, 26 Antov, 28 Colpani, 30 Carlos Augusto, 32 Pessina, 34 Marrone, 37 Petagna, 38 Bondo, 44 Carboni, 79 Molina, 80 Vignato, 84 Ciurria, 89 Cragno, 91 Sorrentino.