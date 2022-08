Mou ci prova ancora, decisione presa prima di Roma-Monza

L’allenatore della Roma ha scelto di provare ancora la mossa in vista della sfida contro il Monza, valida per la quarta giornata di Serie A

La Serie A è cominciata nel cuore di Agosto, con la prima giornata che è andata in scena a Ferragosto. Questo fine settimana, poi, la Roma ha giocato la terza sfida della stagione 2022/2023 contro la Juventus che è stata fermata da Tammy Abraham. L’attaccante inglese, infatti, ha degnato il gol dell’1-1 su assist in acrobazia di Paulo Dybala. La Joya con un grande slancio ha servito il numero 9 al centro dell’area che con un gran colpo di testa ha schiacciato in porta il pallone siglando il gol del pareggio.

Chiusa la sfida con gli uomini di Allegri, Mourinho si sta preparando per la gara con il Monza. La quarta giornata va in scena domani alle 20.45, con i giallorossi che sfideranno i brianzoli con l’obiettivo di restare attaccati al gruppone in testa, attualmente a quota 7 punti. In vista della partita, Stroppa ha emanato la lista dei convocati dove riappare il nome di un top player che nella precedente giornata contro l’Udinese non ha fatto parte del gruppo. Un ritorno di lusso, quindi, per l’allenatore della neopromossa che attualmente è a zero punti in campionato. Tre sconfitte su tre, mentre i giallorossi hanno inanellato due vittorie e un pareggio.

Roma-Monza, Mourinho ci prova ancora: tutti in ritiro a Trigoria

Come riporta Sky Sport, José Mourinho ha deciso di ripetere una delle mosse effettuate già in passato. Contro la Cremonese, infatti, il tecnico della Roma aveva aveva deciso un mini ritiro a Trigoria, con i giallorossi che hanno dormito nel centro sportivo. Ora, alla vigilia della sfida con il Monza, Mourinho ha deciso che dopo la rifinitura i giallorossi non sarebbero tornati a casa, ma sarebbero rimasti al Fulvio Bernardini per passare la notte.