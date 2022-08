Calciomercato Roma, altro addio immediato: rescissione e firma

Tiago Pinto ha incassato la decisione del giocatore di voler lasciare la Roma in questa finestra di Calciomercato per giocare altrove

La Roma oggi scende in campo contro il Monza per la quarta giornata di Serie A. La partita con la neopromossa arriva proprio dopo il pareggio per 1-1 maturato contro la Juventus nel fine settimana. I giallorossi, che sono passati in svantaggio dopo pochi minuti, nel secondo tempo sono scesi in campo con una mentalità diversa. Questo ha permesso di alzare i ritmi e spingere fino ad arrivare a trovare il gol dell’1-1 firmato Abraham. L’attaccante inglese ha insaccato di testa un bell’assist di Dybala, che in acrobazia ha servito il numero 9 al centro dell’area.

Incassato il punto d’oro conquistato all’Allianz Stadium, la Roma ora si concentra sul match con i brianzoli, mentre Tiago Pinto continua ad occuparsi del calciomercato. Sono ancora diversi i giocatori presenti in rosa che non fanno parte dei piani di José Mourinho e per questo il gm vorrebbe liberarsene. In questo modo, infatti, alleggerirebbe la rosa di individui che non fanno più parte del progetto. Nella giornata di oggi il general manager dell’area sportiva romanista si è mosso avvicinando Justin Kluivert alla cessione. L’olandese ha le valigie pronte per andare a Londra e diventare un nuovo giocatore del Fulham. Oltre a loro, però, un altro esubero è pronto a lasciare la società in queste ore.

Calciomercato Roma, rescissione e addio: Riccardi ai saluti

Secondo quanto riporta Laroma24.it, Alessio Riccardi oggi firmerà la rescissione del contratto con la Roma, abbandonando la società. La sua prossima destinazione sarà il Latina, dove il centrocampista ha intenzione di rilanciarsi dopo l’esperienza fallita al Pescara. Il classe 2001 dovrebbe firmare un accordo biennale con il club dell’Agro Pontino, che gli permetterà di rimanere vicino la Capitale.