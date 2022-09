Calciomercato Roma, rinnovo a sorpresa e addio

L’olandese della Roma è pronto a diventare un nuovo giocatore degli spagnoli che lo hanno cercato con insistenza in queste ultime ore di calciomercato

Manca poco tempo al gong finale di calciomercato con tutte le squadre di Serie A che stanno cercando di completare gli ultimi acquisti. Tiago Pinto, invece, va contro tendenza e non si occupa delle entrate, ma delle uscite con tutti gli sforzi che sono dedicato agli esuberi. In rosa ormai ne sono rimasti ben pochi di giocatori che non fanno parte dei piani di José Mourinho.

In queste ore, poi, il calciatore che ha fatto sobbalzare tutti i tifosi della Roma, dirigenti compresi, è stato Justin Kluivert che era a un passo dal trasferimento al Fulham. L’attaccante classe 1999, però, non è più approdato ai londinesi che hanno visto sfumare la trattativa a causa delle stringenti regole del governo. La Football Association, organo governativo inglese, ha negato all’olandese il permesso di lavoro e per questo ha bloccato il passaggio dell’ex Ajax ai Cottagers. La notizia era del tutto inaspettata e questo ha cambiato il futuro del ventitreenne. In queste ultime ore, infatti, il Valencia è piombato sul calciatore presentando un’offerta di prestito alla Roma che è stata accettata.

Calciomercato Roma, Kluivert al Valencia: i dettagli

Justin Kluivert, che è in viaggio per raggiungere la Spagna, è vicino a diventare un nuovo giocatore del club spagnolo. L’olandese lascia la Capitale in prestito secco che diventa oneroso con dei bonus, sia individuali che di squadra. Il club della Liga, poi, ha inserito nell’affare anche il diritto di riscatto a 15 milioni. Contemporaneamente, Justin ha rinnovato il contratto con la Roma fino al 2025 prima di lasciare il club. Il suo precedente accordo era in scadenza a breve e la società ha deciso di tutelarsi in ottica cessione.