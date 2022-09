Calciomercato Roma, è già in viaggio: firma imminente

Il calciatore olandese era in procinto di lasciare la Capitale già nel penultimo giorno di calciomercato, ma all’ultimo era saltato tutto

Uno dei giocatori che sta portando i tifosi della Roma a passare queste ultime ore del pomeriggio del 1° settembre attaccati allo smartphone è Justin Kluivert. L’attaccante olandese era promesso sposo del Fulham e sarebbe diventare un nuovo calciatore dei londinesi già nella giornata di ieri. L’affare che sembrava portare l’ex Ajax lontano dalla Capitale, però, è saltato proprio all’ultimo momento a causa della Football Association. L’organo governativo calcistica inglese, infatti, ha negato il visto lavorativo al giallorosso che è stato costretto a veder sfumare la trattativa.

Come lui, tutti sono rimasti sorpresi. Il suo entourage e i due club, infatti, hanno atteso il report dell’FA per capire quali sarebbero state le criticità che hanno bloccato il trasferimento. In queste ultime ore di calciomercato, però, è arrivata la svolta che tutti stavano aspettando. Sul talento classe 1999 è piombato il Valencia che nei mesi scorsi aveva già cercato Amadou Diawara. La proposta ha convinto sia il calciatore che Tiago Pinto che ha accettato l’offerta degli spagnoli.

Calciomercato Roma, Kluivert in viaggio verso Valencia

In questi minuti, poi, Justin sarebbe sull’aereo che lo starebbe portando in Spagna dove comincerà la sua nuova avventura. L’olandese, infatti, fino ad ora non aveva mai giocato in Liga. Nella sua carriera, il classe 1999 ha solcato i campi di Eredivisie, Serie A, ma anche Ligue 1, senza contare quelli di Champions League. Ora ad attenderlo ci sono i terreni di gioco della Spagna, dove ad accoglierlo troverà una vecchia conoscenza del calcio italiano: Gennaro Gattuso.