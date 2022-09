Calciomercato Roma, spunta la doppia pista per Tiago Pinto nelle ultime ore della sessione estiva. Ultima chiamata per il general manager

Siamo agli sgoccioli della finestra di calciomercato estivo e Tiago Pinto può sfruttare le ultime chance di affare. Spunta una doppia pista spagnola con l’assist last-minute per il general manager giallorosso. Ecco cosa può cambiare nelle ultime ore di calciomercato, in attesa della chiusura della finestra estiva fissata per questa sera alle ore 20. Sono ore frenetiche per il general manager giallorosso, tra i profili più attivi in uscita nelle ultime battute della campagna ordinaria di acquisti e cessioni.

Possibile riapertura delle trattative verso l’addio dell’esubero offensivo. La sessione estiva del calciomercato giallorosso vede Tiago Pinto impegnato nella missione di sfoltire la rosa. Nella giornata di ieri il general manager ha piazzato due colpi in uscita, oltre ad Alessio Riccardi svincolato. L’addio all’ex Primavera, sommato a quello di Amadou Diawara e Calafiori ha permesso di abbassare notevolmente il monte ingaggi della rosa giallorossa. Mentre non è stato possibile definire il passaggio di Justin Kluivert al Fulham. Infatti il club inglese si è scontrato con le normative della FA, che non ha concesso il permesso lavorativo all’esterno olandese figlio d’arte.

Calciomercato Roma, si riapre tutto: doppia pista per Pinto

Ma la strada per l’addio all’esterno offensivo olandese si potrebbe improvvisamente riaprire, con la doppia opzione in Liga. Da un lato c’è l’Espanyol, il club iberico è da tempo sulle tracce di Kluivert e potrebbe approfittare dello stallo in Premier per affondare il colpo. Recentissimo invece l’interesse del Valencia di Rino Gattuso, l’ex allenatore del Napoli avrebbe individuato nell’esubero olandese della Roma l’obiettivo numero uno per l’attacco della squadra spagnola. Il doppio assist dalla Liga potrebbe permettere a Tiago Pinto di accumulare un tesoretto insperato in uscita.