Calciomercato Roma, acquisto ufficiale: arriva il giovane bomber

Calciomercato Roma, nuovo acquisto ufficiale e colpo in prospettiva. La squadra giallorossa ha da poco annunciato il giovane bomber.

La Roma mette a segno un colpo in prospettiva, assicurandosi ufficialmente le prestazioni del giovane bomber. Sono ore concitate per Tiago Pinto, questa sera il gong finale sulla sessione di calciomercato estiva. In attesa di capire se possa arrivare un colpo last-minute, specialmente in difesa dopo l’infortunio occorso a Kumbulla, la società giallorossa mette a segno un colpo che sa di lungimiranza. Ecco l’annuncio ufficiale, il giovane bomber è pronto per la nuova avventura a Trigoria.

Siamo arrivati al fatidico ultimo giorno di calciomercato estivo in casa Roma. Tutti gli occhi sono puntati su Tiago Pinto, che ha riservato diversi colpi a sorpresa in questa sessione ordinaria, tanti dei quali piazzati a parametro zero. In attesa di capire se le ultime ore di mercato possano regalare sorprese in difesa. Rimane da considerare che, secondo le informazioni apprese da Asromalive.it, a meno di occasioni davvero allettanti, il mercato in entrata della Roma viene considerato chiuso. Nel frattempo arriva un colpo per la Roma del futuro, ufficiale l’ingaggio del giovane bomber classe 2004.

Calciomercato Roma, acquisto ufficiale in prospettiva: arriva il giovane bomber

La Roma mette a segno un colpo in prospettiva, annunciando ufficialmente l’ingaggio di Jordan Aleksander Majchrzak. Attaccante polacco, classe 2004, il giovane lascia il Legia Varsavia. La Roma lo ha da poco comunicato ufficialmente sui propri canali social ufficiali. L’attaccante verrà aggregato alla formazione Primavera, come si legge nell’annuncio della società giallorossa. L’attaccante sarà un rinforzo per la squadra giovanile, allenata da Federico Guidi. Primavera che ha regalato alla prima squadra diversi talenti, impossibile non citare Nicola Zalewski. L’esterno, anche lui di origini polacche, è ormai un punto fermo della formazione titolare di Josè Mourinho e quest’anno si sta giocando il posto sulla corsia insieme a Leonardo Spinazzola.

Ecco l’annuncio social diramato poco fa dalla As Roma: