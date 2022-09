DIRETTA Calciomercato Roma e non solo: tutte le trattative LIVE

È iniziato l’ultimo giorno del calciomercato estivo. Seguiamo in diretta tutte le trattative fino al gong delle 20

Il fatidico giorno è arrivato, tutto o niente, oggi è l’ultimo giorno di calciomercato estivo. Alle 20 si chiuderanno ufficialmente le porte per i trasferimenti in Italia e poi se ne riparlerà a settembre. La Roma deve ancora trovare un difensore centrale e chissà se lo farà. Poi ci sono Juventus, Inter, Milan e Napoli alla ricerca degli ultimi rinforzi come gli altri club di Serie A.

Ore frenetiche per le società italiane che proveranno a mettere a segno gli ultimi colpi a sorpresa. Le seguiremmo in diretta fino alla chiusura ufficiale di questa finestra per i trasferimenti.

Live

13:30 – Il nome di Justin Kluivert è stato inserito nella lista della Roma sul sito della Lega Serie A. L’olandese potrebbe restare a Trigoria, soprattutto se si concretizzasse la cessione last-minute di Eldor Shomurodov.

13:00 – Secondo quanto scritto da Francesco Balzani la Roma ha chiuso per Ola Solbakken. L’attaccante arriverà a gennaio dopo la scadenza del contratto col Bodo-Glimt.

12:25 – Leandro Paredes ha svolto le visite mediche con la Juventus e si è già aggregato alla squadra di Massimiliano Allegri.

12:00 – La Roma comunica di aver acquistato ufficialmente il giovane attaccante polacco, Jordan Aleksander Majchrzak. Il classe 2004 verrà aggregato alla Primavera giallorossa.

11:00 – Il Liverpool si defila nella corsa a Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano potrà liberarsi in futuro a parametro zero dall’Aston Villa. Tiago Pinto può tentare un nuovo colpo a parametro zero nei prossimi mesi.

10:30 – L’Inter tenta l’irruzione per il difensore Zagadou, libero a parametro zero. L’ex Borussia Dortmund è stato accostato anche alla Roma.

9.56 – Secondo le informazioni apprese da Asromalive.it, a meno di occasioni davvero allettanti, il mercato in entrata della Roma viene considerato praticamente chiuso dai dirigenti giallorossi. Non si prenderà nessuno solo per fare numero.

9.41 – Alle 20 chiude il calciomercato in Italia, ma in alcuni campionati esteri rimarrà aperto. In Turchia e in Russia si chiude tra una settimana, il 6 settembre in Belgio. Speranza in più per Tiago Pinto di piazzare gli esuberi

9.15 – UFFICIALE, Balotelli lascia l’Adana Demirspor e si trasferisce al Sion, in Svizzera

8.44 – Colpo Milan, fatta per Dest dal Barcellona. Atteso oggi in città

8.20 – Roma, saltata la trattativa per Kluivert: secondo ‘Il Romanista’ sull’olandese c’era l’interesse della Sampdoria, del Sassuolo, dello Sporting Club de Portugal e del Galatasaray. Proprio il club turco potrebbe essere l’ultima speranza.