Calciomercato Roma, maxi intreccio e ribaltone a sorpresa all’orizzonte. Servono 12 milioni per scatenare l’effetto domino immediato.

Ultime ore di calciomercato estivo per Tiago Pinto in casa Roma. Il general manager giallorosso è stato tra i profili più dinamici in questa sessione ordinaria di affari, sia in entrata che in uscita. Queste ultime ore sono dedicate a sfoltire la rosa piazzando gli esuberi rimasti a Trigoria. Tra questi figura anche Justin Kluivert, virtualmente ceduto al Fulham che non ha potuto però ingaggiarlo per motivi di natura legale. Il mancato permesso di lavoro da parte della FA ha bloccato la cessione dell’attaccante olandese, costringendo Tiago Pinto al cambio di strategia.

Al momento l’esterno olandese è ancora un calciatore giallorosso, tanto che il suo nome ora appare anche nella lista della Roma sul sito della Lega Serie A. La cessione in Premier League è saltata definitivamente, le speranze di monetizzare con il suo cartellino ora appaiono minime per Tiago Pinto. Ecco perchè in uscita può cambiare tutto in queste ultime ore e l’indiziato numero uno a lasciare Trigoria torna ad essere Eldor Shomurodov, attaccante ex Genoa al secondo anno in giallorosso. Nonostante le dichiarazioni di Josè Mourinho, che sembrava blindare l’uzbeko nel post-partita dell’Olimpico dopo la vittoria contro il Monza.

Calciomercato Roma, maxi intreccio e ribaltone: servono 12 milioni

Le strade tra Eldor Shomurodov e la Roma potrebbero separarsi nelle ultime ore di calciomercato estivo. Come scrive Francesco Balzani c’è una doppia pista da seguire sulle tracce dell’uzbeko. Secondo il giornalista Monza e Lecce si sarebbero affacciate in casa giallorossa per chiedere informazioni sul numero 14 della Roma. Se nelle battute finali della sessione estiva di calciomercato una delle sue neo-promosse decidesse di affondare il colpo allora l’uzbeko potrebbe salutare tutti all’ultimo. Servono 12 milioni di euro per convincere la Roma, che a quel punto potrebbe addirittura pensare di reintegrare in rosa proprio Justin Kluivert, considerato anche l’infortunio occorso a Stephan El Shaarawy.