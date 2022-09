Calciomercato Roma, Tiago Pinto continua a lavorare durante le ultime ore della sessione estiva. Chiuso un nuovo affare, arriva a gennaio.

E’ arrivata la fatidica data del Primo settembre, questa sera si chiuderà ufficialmente il calciomercato estivo in Serie A. Tiago Pinto continua a lavorare in uscita, ancora da decifrare il futuro di Justin Kluivert, ma non solo. L’esterno offensivo olandese non ha potuto completare il passaggio al Fulham per ragioni di visto lavorativo, al momento l’ex Nizza resta nella rosa giallorossa. In attesa di capire se si possa concretizzare un colpo last-minute in difesa, Pinto sembra aver messo il sigillo su un nuovo colpo a parametro zero.

La Serie A si avvicina al gong finale per quel che riguarda la sessione estiva di calciomercato. Questa sera alle ore 20 chiuderà la finestra ordinaria di acquisti e cessioni (Clicca QUI per seguire la giornata Live). Secondo quanto raccolto da Asromalive.it il mercato in entrata viene considerato chiuso dalla dirigenza giallorossa, a meno di occasioni allettanti dell’ultimo minuto. Invece Tiago Pinto continua a lavorare a lungo raggio, garantendosi un nuovo colpo a parametro zero in vista del mercato di gennaio.

Calciomercato Roma, affare già fatto per gennaio: ecco Solbakken

Secondo quanto scritto quest’oggi da Francesco Balzani, è tutto fatto per il passaggio alla Roma di Ola Solbakken. L’attaccante andrà in scadenza con il Bodo-Glimt a gennaio e raggiungerà la squadra di Josè Mourinho a parametro zero. Questa sessione estiva ha visto Tiago Pinto protagonista dei colpi gratuiti, ultimo cronologicamente quello di Andrea Belotti. L’attaccante ex Torino è anche già sceso in campo, nel finale di gara contro il Monza sfiorando la rete. Ed un nuovo colpo a zero si avvicina, dalla squadra scandinava incontrata nella scorsa Conference League. Sembra dunque battuta definitivamente la concorrenza del Napoli, che aveva fatto grandi passi verso la firma dell’attaccante norvegese nelle scorse settimane.