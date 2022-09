Udinese-Roma, ufficiale: salta la partita per infortunio

Domenica la Roma scende in campo contro l’Udinese per la quinta di Serie A, a cui non prenderà parte un giocatore importante

Questo giovedì 1° settembre sta scorrendo più veloce che mai per tutti gli appassionati di calcio che stanno seguendo la chiusura del calciomercato. Anche la Roma sta cercando di chiudere le ultime trattative per cercare di completare al meglio questa campagna estiva. Tiago Pinto ha portato a termine diversi colpi, con Dybala, Belotti e Georginio Wijnaldum che sono di sicuro quelli più attesi. Sui tre, infatti, c’ grande aspettativa da parte dei tifosi e degli addetti ai lavori.

Intanto, mentre il general manager dell’area sportiva si sta preoccupando di piazzare gli ultimi esuberi presenti in rosa, visto che il mercato in entrata è chiuso, Mourinho pensa a domenica, quando Abraham e compagni sfideranno l’Udinese. Al match, i giallorossi arrivano senza due pezzi. Marash Kumbulla e Stephan El Shaarawy, infatti, hanno accusato un problema muscolare nella partita con il Monza e per questo non dovrebbero scendere in campo contro i friulani. In queste ultime ore, poi, è arrivato anche un comunicato ufficiale da parte dei bianconeri che hanno annunciato come un loro titolare sarà ai box.

Udinese-Roma, Masina out per infortunio

Secondo quanto si legge sui canali social del club bianconero, Adam Masina non prenderà parte alla partita. Nel comunicato, infatti, si legge come dagli esami strumentali sia emerso come il difensore centrale abbia subito un’importante distorsione al ginocchio destro. L’entità del problema sarà valutato dal professor Mariani a Villa Stuart nella visita di controllo in programma lunedì. Masina si è unito questa estate al club del Nord Italia, che aveva cominciato ad utilizzarlo sin da subito. Ora, però, Sottil dovrà rinunciare all’ex Watford.