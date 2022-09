Roma, infortunio Abraham: indizio da Trigoria

Infortunio Tammy Abraham, filtra l’indizio sui tempi di recupero dell’attaccante inglese. Le condizioni del numero 9 dopo lo stop di Udine.

Importante aggiornamento sulle condizioni fisiche di Tammy Abraham. L’attaccante inglese ha alzato bandiera bianca durante l’ultima gara dei giallorossi, la débacle di Udine. Il numero 9 ex Chelsea è uscito dal campo ad un quarto d’ora dal fischio d’inizio, dopo un duro colpo rimediato alla spalla in caduta. Ecco quanto filtra dal centro sportivo di Trigoria sulle condizioni della punta giallorossa, l’indizio sui tempi di recupero parla chiaro.

La Roma vuole cancellare in fretta il brutto tonfo di Udine, la prima sconfitta stagionale ha riportato un pesante passivo per la squadra di Josè Mourinho. Dopo le quattro reti subite alla Dacia Arena sarà importante ritrovare da subito la vittoria, a partire dall’esordio in Europa League in programma tra poco più di quarantotto ore in Bulgaria. La squadra giallorossa esordirà nel girone C della competizione europea sul campo del Ludogorets, seconda di tre trasferte consecutive per Lorenzo Pellegrini e compagni. Ecco le ultimissime da Trigoria sulle condizioni fisiche del numero 9 giallorosso, Tammy Abraham.

Roma, infortunio Tammy Abraham: indizio da Trigoria

L’indizio che arriva da Trigoria fa tirare un sospiro di sollievo circa le condizione dell’attaccante inglese. Dopo l’infortunio che lo ha fermato ad Udine non c’è stato bisogno di effettuare alcun esame clinico per la spalla della punta giallorossa. Secondo quanto riportato da Sky Sport dunque Josè Mourinho può stare sereno circa le condizioni del suo terminale offensivo. In ogni caso resta probabile l’impiego di Andrea Belotti dal primo minuto, lunedì infatti si tornerà nuovamente in campo, stavolta allo stadio Castellani di Empoli. Sarà fondamentale dosare le forze per evitare nuovi guai fisici, considerato che l’infermeria della Roma è già affollata in tutti i reparti. Nessun esame clinico per la punta inglese, infortunio scongiurato e rientro in campo prossimo per Tammy Abraham, in attesa di ritrovare con continuità la via della rete.