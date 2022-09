Calciomercato Roma, colpo di scena immediato per Tiago Pinto. C’è l’apertura a sorpresa dopo il gong, la cessione last-minute è ancora possibile.

La Roma ha raggiunto la Bulgaria, domani l’esordio stagionale in Europa League. La squadra giallorossa è obbligata alla vittoria, per partire col piede giusto nel girone C della competizione e dimenticare il tonfo della Dacia Arena. La squadra di Josè Mourinho è infatti reduce dal perentorio 4-0 con cui l’Udinese si è imposta sui giallorossi, nella prima sconfitta stagionale della Roma. In attesa di ritrovare il campo, con parecchie novità tra l’undici titolare, arriva uno scenario a sorpresa in uscita. La pista per la cessione last-minute è ancora in piedi, ecco tutti i dettagli.

La Roma è sbarcata in Bulgaria, domani la prima giornata del girone C di Europa League. Doppia assenza prevista sul campo del Ludogorets, non sono partiti da Fiumicino infatti Tammy Abraham e Rick Karsdorp, al pari dei tanti infortunati rimasti a Trigoria. In attesa di ritrovare il campo, con la missione di dimenticare il tracollo della Dacia Arena, c’è uno scenario a sorpresa in uscita. Tiago Pinto può piazzare la cessione last-minute, è corsa contro il tempo dopo la chiusura della sessione di calciomercato estivo.

Calciomercato Roma, corsa contro il tempo e cessione last-minute

A sorpresa il Galatasaray può bussare alla porta della Roma per Matias Vina. A riportare la notizia è stato nel pomeriggio il giornalista DAZN, Orazio Accomando. Secondo quanto scritto sul social network, la squadra turca dopo aver perfezionato il colpo Icardi vuole pescare nuovamente in Serie A. Il club giallorosso di Istanbul avrebbe messo nel mirino il laterale sinistro sudamericano, finito indietro nelle gerarchie di Josè Mourinho. Nei mesi scorsi non si è trovata la quadra per una nuova sistemazione ed al momento è rimasto in rosa, partendo sulla fascia dietro le prime scelte Spinazzola e Zalewski oppure come centrale difensivo adattato. Al momento sono ancora zero le apparizioni nella nuova stagione l’interesse del Galatasaray, se concretizzato, potrebbe cambiare immediatamente il suo futuro. Resta da valutare il poco tempo a disposizione, infatti il calciomercato turco si chiuderà nella giornata di domani.