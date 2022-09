Vigilia di Europa League per la Roma di Josè Mourinho. Ecco le probabili formazioni della sfida al Ludogorets, scopri come seguire il match.

La Roma torna a giocare in Europa, dopo il trionfo nella Conference League di fine maggio. La squadra giallorossa è decollata da Fiumicino in direzione Bulgaria, domani pomeriggio l’esordio nel girone C di Europa League. Josè Mourinho è a caccia di riscatto dopo la magra figura di Udine. La Roma è obbligata a ritrovare vittoria, sorriso e lasciarsi alle spalle il tracollo di Udine. L’occasione è servita in Europa, con la seconda di tre gare consecutive lontano dalle mura amiche dello stadio Olimpico.

Tra poco più di ventiquattr’ore la Roma tornerà in campo, per l’esordio in Europa League. La squadra giallorossa è decollata da Fiumicino alla volta della Bulgaria. Domani alle ore 18:45 la sfida al Ludogorets, doppia assenza tra i convocati di Josè Mourinho oltre ai noti infortunati. Non sono partiti per la trasferta europea Tammy Abraham, uscito anzitempo nella gara contro l’Udinese e Rick Karsdorp. In attesa di conoscere le condizioni dei due calciatori i tifosi si concentrano sul campo, c’è attesa per capire come reagirà la squadra alla brutta sconfitta della Dacia Arena, ma non solo.

Ludogorets-Roma: probabili formazioni, TV e streaming

Alle ore 18:10 dalla Bulgaria interverrà in conferenza stampa Josè Mourinho. Al suo fianco ci sarà Mile Svilar, secondo portiere alle spalle di Rui Patricio ed in odore di esordio ufficiale. Chi non prenderà parte alla gara è di sicuro il numero 9, Tammy Abraham. Occasione per il ‘Gallo’ Belotti dal primo in arrivo. L’attaccante ex Torino dovrebbe partire per la prima volta dal primo minuto con la maglia della Roma, scelte obbligate invece in difesa, con Marash Kumbulla ancora fermo ai box. Ecco la probabile formazione giallorossa:

ROMA: (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Belotti. All. Mourinho

Per seguire in diretta la gara in Tv o in streaming i tifosi hanno la seguente scelta: in Tv su Sky Sport Uno ( canale 201 ) oppure Sky Sport ( al canale 252) oltre che sul canale di DAZN. La piattaforma digitale metterà a disposizione lo streaming via web o app, al pari del servizio Sky Go e Now Tv.