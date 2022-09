La Roma è pronta ad esordire in Europa League, domani pomeriggio sul campo del Ludogorets. In attesa delle parole di Mou c’è la sorpresa ufficiale.

L’annuncio ufficiale ha scatenato i tifosi sul web. La Roma domani pomeriggio debutterà in Europa League in Bulgaria. Sul campo del Ludogorets andrà in scena la prima giornata del girone C. La missione di Josè Mourinho è chiara: dimenticare il passo falso di Udine, la prima sconfitta stagionale ha portato con sé un passivo pesante di quattro reti a zero. L’occasione per dimenticare il tonfo della Dacia Arena è prossima, mancano poco più di ventiquattro ore al fischio d’inizio.

La Roma vuole dimenticare in fretta il tracollo di Udine, per farlo sarà fondamentale ritrovare la vittoria nella seconda di tre gare lontano dallo Stadio Olimpico. La squadra giallorossa è partita alla volta della Bulgaria, domani pomeriggio (ore 18:45) la prima giornata del girone C di Europa League. Ad attendere la squadra giallorossa, che oggi ha svolto l’ultimo allenamento a Trigoria, c’è il Ludogorets, attualmente secondo in classifica nel campionato bulgaro. L’attesa della vigilia si arricchisce con una gradita sorpresa per i tifosi giallorossi, c’è l0annuncio ufficiale a ventiquattr’ore dall’esordio europeo.

Ludogorets-Roma, annuncio ufficiale: sorpresa per i tifosi

A partire dalla gara di domani la Roma si fregerà durante l’Europa League di una speciale patch che celebra la vittoria della Conference League nella scorsa stagione. La società giallorossa lo ha comunicato ufficialmente poco fa, dall’esordio di domani in poi ci sarà la patch della Conference League 2022 sulle maglie giallorosse. La sorpresa ha scatenato i tifosi sul web e la società ha già messo a disposizione le maglie in vendita presso i Roma Store. Ecco il tweet del profilo ufficiale della Roma, in pochi minuti sommerso da commenti e reazioni, che annuncia la gradita sorpresa in vista del debutto europeo della squadra di Josè Mourinho.