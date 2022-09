Empoli-Roma, non c’è sconfitta che freni l’amore per i colori giallorossi. Nuovo sold-out e sorpresa ufficiale per i tifosi romanisti.

La Roma è reduce da due sconfitte consecutive lontano dallo stadio Olimpico. Prima il tonfo di Udine, poi il passo falso all’esordio in Europa League sul campo del modesto Ludogorets. Brusca frenata dopo un convincente inizio di stagione per i ragazzi di Josè Mourinho, presto chiamati alla terza gara consecutiva lontana dalle mura amiche. In attesa di riscatto, nel posticipo del Castellani sul campo dell’Empoli, arriva la risposta colma d’amore da parte dei tifosi giallorossi. Come è da tradizione, anche stavolta la Roma non sarà lasciata sola. Sold-out ufficiale e spunta anche la sorpresa per chi è ancora a caccia di tagliandi.

Uno degli inni che risuona allo stadio Olimpico prima delle gare della Roma è ‘Mai sola mai’ di Marco Conidi. Titolo più adeguato non poteva essere trovato per una tifoseria che è sempre al fianco della propria squadra, con colore e calore. La Roma è reduce da due cocenti battute d’arresto, in campionato e nell’esordio in Europa League. La prossima gara è in programma lunedì 12 settembre, terza trasferta consecutiva stavolta sul campo dell’Empoli. Mentre la squadra toscana, al pari di quella allenata da José Mourinho, fa la conta delle assenze i tifosi della Roma lanciano un netto segnale in vista del posticipo della sesta giornata di Serie A.

Empoli-Roma, esodo giallorosso: sold out ufficiale con sorpresa

La società toscana ha comunicato ufficialmente il sold out del settore ospiti dello stadio Castellani. Previsto un vero e proprio esodo giallorosso, in una giornata feriale, nuovo messaggio d’amore incondizionato nei confronti di Lorenzo Pellegrini e compagni. Inoltre, si legge sempre sul sito ufficiale dell’Empoli, saranno messi a disposizione dei supporters giallorossi anche i posti in tribuna laterale. Ecco il comunicato sul sito della squadra toscana: ”

Empoli Football Club informa che i tagliandi del settore Curva Sud per la gara Empoli-Roma, valida per la sesta giornata di Serie A TIM 2022/23, in programma lunedì 12 settembre alle 20.45 allo Stadio Carlo Castellani di Empoli, sono esauriti. Per i tifosi ospiti restano disponibili i tagliandi di Tribuna Laterale Sud al prezzo di € 45,00 su tutto il circuito VIVATICKET. “