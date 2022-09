Calciomercato Roma, arriva l’annuncio ufficiale con stoccata. Il tecnico ha parlato nel post partita su un calciatore molto vicino ai giallorossi.

Sono passati dieci giorni dalla chiusura del calciomercato estivo e la Serie A è già arrivata alla sesta giornata di campionato. La Roma chiuderà la giornata in trasferta sul campo dell’Empoli, sarà fondamentale ritrovare la vittoria per la squadra giallorossa. Lorenzo Pellegrini e compagni sono infatti reduci da un doppio passo falso consecutivo e la gara di domani assume i contorni di una vero e proprio esame di maturità. Nel frattempo, col calciomercato estivo chiuso da pochi giorni, giunge un annuncio ufficiale con stoccata.

La Roma è chiamata a scuotersi dopo un doppio passo falso consecutivo. La squadra di Josè Mourinho è reduce dalla sconfitta all’esordio in Europa League sul campo del Ludogorets. In campionato invece la squadra giallorossa vuole dimenticare il tonfo della Dacia Arena, dove l’Udinese di Andrea Sottil riuscì ad imporsi per quattro reti a zero. Il tecnico portoghese è a caccia di vendetta e ritrova tra i convocati un certo Nicolò Zaniolo, mentre in Serie A arriva una stoccata in chiave di calciomercato al general manager della Roma, Tiago Pinto.

Calciomercato Roma, annuncio ufficiale con stoccata: “Tempo perso”

Proprio l’Udinese si è resa protagonista di un’altra vittoria convincente, stavolta in rimonta contro il Sassuolo. La squadra friulana si conferma enorme sorpresa di questo campionato, piazzandosi a 13 punti in classifica, a meno uno dal podio occupato da Napoli, Atalanta e Milan. A nulla è valso il goal di Davide Frattesi, centrocampista della squadra emiliana più volte accostato al ritorno alla Roma nello scorso calciomercato estivo. Sulle prestazioni del centrocampista, con una frecciata agli scenari del mercato, è intervenuto in conferenza stampa il tecnico della squadra emiliana. Ecco le parole di Alessio Dionisi sul numero 16 neroverde: “Davide ha avuto una buona crescita l’anno scorso, ha iniziato la preparazione un pochino chiacchierato e ora sta cercando di recuperare il tempo perso. È una mezzala nata ma l’anno scorso ha giocato a due e ha fatto bene, quest’anno abbiamo deciso di sfruttarlo per le sue qualità.”