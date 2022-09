Calciomercato Roma, fine della corsa ad un passo per il colpo a parametro zero. Sembra tutto pronto per la firma di un quadriennale.

La Roma è reduce dalla vittoria in casa dell’Empoli. I giallorossi ritrovano tre punti dopo una doppia sconfitta consecutiva, in attesa di ritrovare il caldo abbraccio dello stadio Olimpico. Giovedì sera si tornerà già in campo, per la seconda giornata del girone C di Europa League. In attesa di ritrovare il campo per la competizione europea c’è un importante aggiornamento dal fronte del calciomercato. Nessun futuro immediato in Serie A, la firma ora sembra ad un passo.

Nel post-partita di Empoli-Roma, Josè Mourinho aveva lanciato un nuovo messaggio a Tiago Pinto. Lo Special One dopo la gara del Castellani ha rimarcato come, a fronte degli infortuni, la rosa giallorossa non sia paragonabile a quella degli altri top club italiani. In particolare il tecnico ha voluto sottolineare quanto sia corta la rosa in difesa. Dopo l’infortunio muscolare occorso a Marash Kumbulla, out fino alla sosta nazionali, i tre titolari non hanno un ricambio di ruolo. L’italo-albanese, ex Hellas Verona, rappresenta l’unico ricambio al terzetto titolare della difesa, costringendo il tecnico ad una soluzione emergenziale in caso di nuove indisponibilità.

Calciomercato Roma, addio Serie A: firma ad un passo in Premier League

Ecco perché, dopo la chiusura del calciomercato estivo, tanti profili di calciatori ancora svincolati sono stati accostati alla Roma. Uno in particolare sembrava poter rientrare anche nei piani dell’Inter. Il suo procuratore venne avvistato in Italia nei giorni successivi al Primo di settembre, ma ora il futuro del calciatore sembra segnato. Parliamo di Dan-Axel Zagadou, difensore centrale francese di 24 anni. Ex Borussia Dortmund, la sua carriera finora è stata ostacolata da tanti guai fisici e l’ipotesi Serie A sembra tramontare definitivamente per lui. Secondo quanto scritto dal sito inglese Teamtalk.com infatti il West Ham sarebbe pronto ad offrirgli un contratto quadriennale. Superata anche la concorrenza del Lione, altro club segnalato sulle sue tracce, il francese è ad un passo da diventare nuovo rinforzo difensivo degli Hammers.