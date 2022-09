Roma, Zaniolo show: i tifosi lo esaltano sui social

L’attaccante della Roma si è presentato insieme a José Mourinho in conferenza stampa prima della partita con l’Helsinki in Europa League

Domani la Roma scende in campo contro l’Helsinki in Europa League. La seconda partita del Girone B arriva dopo la vittoria di Empoli che da fiducia al gruppo. In Toscana, infatti, i giallorossi sono riusciti a ottenere i tre punti grazie alle reti di Dybala e di Abraham. La Joya ha insaccato con un sinistro potente all’angolino Vicario, che fino a quel momento, ma anche dopo, è stato insuperabile. Verso la fine del primo tempo Bandinelli ha trovato un pareggio con un tiro preciso che ha trafitto Rui Patricio. Nel secondo tempo, però, il numero 21 della Roma ha dimostrato le sue qualità e ha servito ad Abraham l’assist perfetto per il 2-1.

A sorpresa di molti, in panchina c’è stato Nicolò Zaniolo, che è riuscito a recuperare in tempo l’infortunio alla spalla rimediato con la Cremonese. Con i grigiorossi, infatti, il numero 22 è stato costretto a lasciare il terreno di gioco a causa di una brutta caduta che ha portato a una lesione alla spalla. Per questo motivo, l’attaccante romanista è stato costretto a saltare alcune giornate di Serie A e la prima di Europa League. Ora, invece, sembra aver recuperato a pieno il fastidio ed è pronto a scendere in campo contro i finlandesi dell’Helsinki. Nella conferenza stampa prepartita, insieme a Mourinho c’è stato proprio il numero 22, che ha infiammato i tifosi con le sue risposte.

Roma, Zaniolo show in conferenza

Il suo comportamento e come ha ribattuto alle domande dei giornalisti presenti ha letteralmente mandato in visibilio i tifosi della Roma che lo hanno applaudito sui social. Tutti hanno sottolineato come quello del numero 22 sia stato un atteggiamento più che maturo e di come la sua crescita sia evidente. Sembrano lontani i momenti in cui sedicenti esperti consigliavano di educarlo. In questa conferenza è stato lui a fare scuola, di risposte e di comportamento. Tanto che alcuni tifosi sui social si sono lasciati andare a dimostrazioni di affetto e di compiacimento oltre misura, d’altronde come è il talento di Zaniolo.