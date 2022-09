Roma, Pellegrini stacca tutti: tifosi scatenati sul web

Roma, Pellegrini è in corsa per un riconoscimento prestigioso. Decisivi i tifosi, che sul web si stanno scatenando per il capitano giallorosso.

La Roma è incappata nella prima sconfitta casalinga della stagione. Ieri pomeriggio l’Atalanta è riuscita ad imporsi col minimo sforzo sulla squadra di Josè Mourinho, vittoria di misura grazie all’unico tiro nello specchio della porta difesa da Rui Patricio. Non sono mancate anche sta volta polemiche arbitrali, sfociate nel rosso sventolato in faccia allo Special One. Ora è tempo di ricaricare le pile, complice la prima sosta nazionali della nuova stagione, mentre i tifosi sul web si espongono per il capitano della Roma.

La Roma attualmente galleggia al sesto posto in Serie A. La sconfitta di misura rimediata ieri pomeriggio contro l’Atalanta ha il sapore di beffa per i tifosi giallorossi. Un solo tiro in porta degli orobici è valso l’intera posta per i ragazzi di Gasperini, ora in vetta in Serie A al fianco del Napoli di Luciano Spalletti. L’enorme produzione offensiva dell’attacco giallorosso non ha dato i suoi frutti, complice troppi errori sotto porta ed uno Sportiello in stato di grazia dopo l’infortunio a Juan Musso. Dopo la sosta nazionali, ben dodici i giallorossi convocati, sarà il momento di pensare ad un nuovo big match, stavolta sul campo dell’Inter.

Roma, Pellegrini tenta la volata: tifosi scatenati sul web

Lorenzo Pellegrini è in corsa per un prestigioso riconoscimento in Serie A. A metà ottobre tornerà il Gran Gala del Calcio AIC, il numero 7 e capitano giallorosso è in corsa per il premio al miglior goal della stagione nel campionato italiano. Il centrocampista della Roma è stato inserito in una rosa di dieci calciatori, presente anche Paulo Dybala. Il goal sotto i riflettori è quello che Lorenzo Pellegrini ha messo a segno lo scorso anno in casa dell’Hellas Verona, partita dal finale amaro per i colori giallorossi. Impossibile da dimenticare la marcatura del capitano, che infilò Montipò con un tacco da cineteca sul palo del portiere. A decidere saranno i tifosi, nelle prime ore il capitano giallorosso ha staccato tutti ma la percentuale di distanza con Theo Hernandez va assotigliandosi. Le votazioni si aprono oggi e chiuderanno alle ore 23.59 di mercoledì 12 ottobre 2022. Per votare il goal del numero 7 giallorosso basterà selezionare l’opzione Pellegrini tramite questo link.