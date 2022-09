Calciomercato Roma, mentre la Serie A si ferma per la prima sosta nazionali della stagione si accendono i riflettori sulla futura finestra invernale.

La Roma arriva alla prima sosta della stagione dopo un risultato amaro. Domenica pomeriggio allo stadio Olimpico è arrivata la prima sconfitta interna della squadra allenata da José Mourinho. Malgrado una prova più che convincente i giallorossi si sono arresi di misura all’Atalanta, ora in vetta alla classifica in compagnia del Napoli. La squadra giallorossa tornerà in campo il Primo ottobre, a San Siro contro l’Inter di Simone Inzaghi. Ma è anche tempo di guardare con attesa alla prossima finestra di calciomercato invernale.

Attualmente la Roma occupa il sesto posto in classifica in Serie A. La squadra giallorossa, orfana di Paulo Dybala nell’ultimo turno di campionato, è attesa da un match fondamentale. Dopo la sosta nazionali sarà il momento di raggiungere Milano, dove il Primo ottobre ad attendere Lorenzo Pellegrini e compagni ci sarà l’Inter di Simone Inzaghi. La squadra nerazzurra è una delle grandi delusioni di questa prima parte di stagione, al pari della Juventus. Ma la Roma non può permettersi altri passi falsi, mentre si anticipano i tempi anche in ottica calciomercato in casa giallorossa.

Calciomercato Roma, eredità mancata: nuova occasione per Pinto

Tiago Pinto sta bruciando le tappe in vista della prossima finestra di calciomercato di riparazione. Sembra tutto fatto per l’approdo di Ola Solbakken a parametro zero, l’attaccante norvegese andrà a rafforzare la batteria offensiva della squadra giallorossa. Chi invece rimane al passo d’addio è Eldor Shomurodov, pesante il suo errore sotto-porta nell’ultima sfida dell’Olimpico. L’attaccante ex Genoa potrebbe lasciare Trigoria a gennaio e si affaccia un possibile ritorno di fiamma per l’uzbeko. Nei mesi scorsi si è paventata l’ipotesi Torino per il numero 14 della Roma, con la squadra granata che ha perso a parametro zero Andrea Belotti, senza averlo rimpiazzato. Come scrive il sito Toro.it, l’ex Roma Sanabria ed il giovane Pellegri non stanno dando le giuste garanzie ad Ivan Juric. Se le cose non dovessero cambiare da qui a gennaio la società granata tornerebbe sul mercato per pescare un nuovo rinforzo offensivo, e Tiago Pinto può sperare in una nuova occasione in uscita.