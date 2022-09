Calciomercato Roma, rinnovo Zaniolo: è successo di nuovo

L’attaccante della Roma è sempre al centro di voci di calciomercato che lo vedono più o meno lontano dalla Capitale

Sembrava in procinto di lasciare la Roma nella scorsa finestra di calciomercato, poi è rimasto e ora i tifosi se lo coccolano alla grande. Nicolò Zaniolo è stato uno dei protagonisti dell’estate giallorossa viste le tante voci che lo volevano lontano dalla Capitale. La sua destinazione sembrava essere la Juventus che ha attuato un grande pressing sul giocatore e sul suo procuratore. Il calciomercato estivo, invece, si è concluso come tutti sappiamo, cioè con il numero 22 che ha speso parole al miele per la Roma e soprattutto ha fatto di tutto per farsi trovare nella forma migliore.

Durante l’estate, infatti, Nico si è allenato nel migliore dei modi perdendo anche diversi chili e trovando una forma esplosiva. In questo inizio di stagione la sua qualità si è dimostrata subito fondamentale con i suoi strappi che hanno aiutato la squadra nelle vittorie contro Salernitana, Cremonese e a cercare la reazione contro l’Atalanta. Il suo impegno è stato fermato solo da una lussazione alla spalla, che lo ha costretto a rimanere fuori per diverse partite. Ma ora, Zaniolo ha recuperato e vuole allenarsi al meglio per Mourinho e la Roma, che rappresentano il suo obiettivo.

Calciomercato Roma, nessuna problematica con Zaniolo

Questo è stato reso ancora più chiaro da Tele Radio Stereo che, grazie a delle fonti dirette ha smentito la notizia sulla possibile problematica riguardo il rinnovo. Ad oggi, infatti, non c’è nessun scenario che preveda degli attriti a causa delle promesse mancate. Nei giorni scorsi, infatti, Pinto ha affermato che avrebbe chiamato il numero 22 e il suo agente per discutere del prolungamento. Come circolato in mattinata, però, il telefono dell’attaccante non sarebbe squillato e sarebbero sorti dei problemi in questi giorni di sosta. Smentite queste voci dall’emittente romana, che non ha riscontrato nessun ostacolo per il rinnovo.