Si respira già aria di derby in casa Roma, ad oltre sei settimane dalla sfida contro la Lazio. Ecco il comunicato ufficiale, la sfida è già iniziata.

Domenica 6 novembre ci sarà il primo derby della stagione per la Roma di Josè Mourinho. Alle ore 18 la sfida alla Lazio di Maurizio Sarri, al momento avanti in classifica di un punto rispetto alla squadra giallorossa. La Roma è arrivata alla prima sosta nazionali con un risultato che ha lasciato l’amaro in bocca a tutti, a fronte di una buona prestazione. La vittoria di misura dell’Atalanta allo stadio Olimpico ha proiettato gli orobici al primo posto in classifica, in coabitazione col Napoli, mentre la Roma occupa al momento la sesta posizione in graduatoria.

E’ una classifica che riserva molte sorprese quella della Serie A dopo le prime sette giornate. Detto della vetta condivisa tra il Napoli e la squadra di Gasperini, balza all’occhio la posizione dell’Udinese. La squadra friulana, che è riuscita a battere sia la Roma che l’Inter, si trova ad una lunghezza dalla vetta. Una classifica cortissima, ben undici le squadre racchiuse in otto punti, ogni gara potrebbe valere doppio nelle prossime settimane. A partire dal ritorno in campo dopo la sosta, quando la Roma farà visita all’Inter di Simone Inzaghi, strapazzata proprio dall’Udinese nell’ultimo turno di campionato.

Roma-Lazio è già iniziata: il comunicato ufficiale per i tifosi

Il 6 novembre andrà in scena il derby tra Roma e Lazio, impossibile da dimenticare l’ultima stracittadina nel segno di Tammy Abraham. La punta inglese siglò la doppietta più veloce della sfida tra giallorossi e biancocelesti, esaltando i tifosi della Roma nel perentorio 3-0 della gara di ritorno contro la Lazio. Poco fa la società giallorossa, tramite un comunicato ufficiale, ha dato il via libera alla vendita dei biglietti dello stadio Olimpico per il derby. Da qualche ora è possibile acquistare i tagliandi, ma le modalità sono particolari. Ecco il comunicato della società giallorossa.

“Dalle ore 12 di venerdì 23 settembre potranno essere acquistati i biglietti per uno degli eventi più attesi della stagione, il derby della Capitale. Si tratta più precisamente di Roma-Lazio, valida per la tredicesima giornata di Serie A, in programma domenica 6 novembre alle ore 18 allo stadio Olimpico. La vendita si articolerà in tre fasi: la prima sarà riservata agli abbonati di Curva Nord, in quanto la gara non è inclusa nel loro abbonamento.” Mentre a partire dal 28 settembre gli abbonati Plus potranno procedere con l’acquisto di biglietti extra. L’eventuale vendita libera avrà il via il 3 ottobre.