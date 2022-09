Calciomercato Roma, arriva anche la benedizione di Lewandowski. Sul piatto 18 milioni di euro e sfida al Milan per Tiago Pinto.

Arriva uno sponsor di quelli pesanti che può accendere il calciomercato in Serie A. Robert Lewandowski si rende protagonista di quello che nel campo politico viene chiamato ‘endorsement’, proiettando il calciatore in palcoscenici più importanti nel suo futuro prossimo. E Tiago Pinto è spettatore interessato in Serie A, ma non il solo. C’è anche la concorrenza del Milan in vista per il general manager portoghese, mentre il prezzo del cartellino continua a lievitare. L’affare si può chiudere sulla base di 18 milioni di euro, ecco tutti i dettagli.

La Serie A ha osservato un turno di riposo in questo fine settimana, complice la prima pausa nazionali della stagione. José Mourinho approfitta di questa sosta per cercare di recuperare più risorse possibili dall’infermeria. Mentre filtrano ottime notizie legate alle condizioni di Paulo Dybala e capitan Pellegrini in vista dell’Inter ci sono anche calciatori che approfittano della sosta per mettersi in mostra. Uno in particolare continua a fare bene, impressionando anche un talento del livello di Robert Lewandowski.

Calciomercato Roma, sponsor Lewandowski: 18 milioni e sfida al Milan

Il bomber polacco, compagno di nazionale anche di Nicola Zalewski, è rimasto impressionato dalle doti di Jakub Kiwior. Il centrale difensivo, classe 2000 in forza allo Spezia sembra destinato a calcare palchi più prestigiosi rispetto all’esperienza con la squadra ligure. Secondo quanto riportato da DAZN sulle sue tracce c’è sia la Roma che il Milan, uno scenario già emerso nei giorni scorsi ed ora confermato. Sfida che potrebbe infiammarsi a partire dalla sessione invernale di calciomercato, mentre arriva anche l’investitura di Lewandowski. Il bomber polacco ha letteralmente incoronato il difensore centrale dello Spezia, spendendo parole al miele sulle sue doti difensive. Le parole dell’attaccante del Barcellona: “Ha davvero un grande potenziale, Kiwior è già una realtà.” Continua Lewa: “In allenamento è difficile vedere certe cose, ma prima della partita contro l’Olanda nel riscaldamento mi ha colpito. Poi durante il match è stato straordinario.” Secondo DAZN lo Spezia avrebbe fissato il prezzo per il cartellino del giovane difensore: serviranno 18 milioni di euro.